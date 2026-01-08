馬克宏憂美中想瓜分世界 點名台灣處境堪憂

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，美國正在「背離一些盟友」，世界變得「越來越失能」，並點名加拿大、格陵蘭、台灣處境堪憂。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍3日突襲委內瑞拉，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子抓回美國接受審判，之後美國總統川普將野心指向格陵蘭島，威脅不排除出兵奪島，白宮接著又宣布退出66個「不再符合美國利益」的國際組織，過去由美國主導的全球秩序體系似乎瀕臨瓦解。對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，美國正在「背離一些盟友」，世界變得「越來越失能」，並點名加拿大、格陵蘭島、台灣處境堪憂。

根據《美聯社》報導，法國總統馬克宏在愛麗舍宮向法國駐外大使發表演說時表示，美國正「逐漸背離一些盟友，並試圖擺脫國際規則的約束」。

馬克宏指出，「這是最嚴重的失序狀態，是強者為王的叢林法則，普通民眾每天都在擔心，格陵蘭島是否會被入侵、加拿大會不會面臨成為美國第51州的威脅，或是台灣是否將遭到進一步包圍」。

馬克宏認為當今世界正在變得「越來越失能」，包括美國與中國在內的大國，都「真切地受到誘惑，想要按照他們的意願瓜分世界」。

