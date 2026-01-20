馬克宏拒入和平理事會！川普嗆「快卸任」 威脅課法酒200%關稅

美國總統川普成立的和平理事會陸續向多國發出邀請，以色列、俄羅斯、白俄羅斯、歐盟執委會等都獲邀加入。但法國總統馬克宏明確表示現階段不會參與，引起川普不滿轟「反正沒人要他、他快卸任」，更威脅對法國葡萄酒和香檳課徵200%關稅。

法國婉拒加入 和平理事會，引起川普不滿。 （資料照／《美聯社》）

據《美聯社》報導，川普成立的和平理事會（Board of Peace）將監督加薩和平計畫的下一階段執行，但大量邀請函發送給立場不同的國家，引發外界對理事會職權和決策機制的質疑。邀請函中提到該組織將「展開解決全球衝突的大膽新方法」，暗示可能成為聯合國安理會的競爭對手。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室的一名官員20日表示，法國現階段不打算加入，主要是對聯合國原則和架構的尊重問題存在疑慮。川普得知消息後回應稱，「沒人想要他，因為他很快就會下台」，並威脅對法國葡萄酒和香檳課徵200%關稅。

俄羅斯總統普丁已收到邀請，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示正在研究細節，將與美方聯繫釐清所有細微差別。白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）則準備參與，泰國外交部表示正在審查細節。

俄羅斯總統普丁也獲邀參與川普成立的和平理事會。 （資料照／《美聯社》）

摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）20日接受邀請，成為首位加入的阿拉伯領袖，越南、哈薩克、匈牙利和阿根廷也已簽署加入。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將與其他歐盟領導人討論加薩問題，發言人表示執委會希望為終結加薩衝突做出貢獻。

以色列極右翼財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）20日批評和平委員會對以色列不利，呼籲取消該計畫。他表示，「是時候向總統解釋他的計畫對以色列很糟並取消它」，強調加薩屬於以色列，將由以色列負責當地未來。納坦雅胡稍後回應稱，雖然與美國在顧問委員會組成上有分歧，但不會損害與川普的關係，並強調「加薩走廊不會有土耳其士兵和卡達士兵」。

根據一名美國官員透露，貢獻10億美元可獲得委員會永久會員資格，資金將用於重建加薩。世界銀行去年發布的報告指出，重建加薩需要530億美元。美國預計未來幾天將公布正式成員名單，可能在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間宣布。

