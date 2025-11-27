馬克宏擬恢復法國自願兵役 因應歐洲安全情勢惡化

（中央社巴黎27日綜合外電報導）由於俄羅斯的威脅升高以及歐洲可能爆發新衝突下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天擬宣布恢復自願兵役制度。

在法國廢除徵兵制度近30年後，一名不具名的總統府官員透露，馬克宏預計於格林威治時間10:00（台灣今天下午6時），在造訪法國東南部阿爾卑斯山一支步兵旅時宣布這項改革。

這項宣布正逢俄羅斯全面入侵烏克蘭三年半後，馬克宏和其他法國官員警告，莫斯科可能不會止步於烏克蘭邊界。

法軍總參謀長蒙頓（Fabien Mandon）上週示警，法國必須準備好「失去自己的子弟」，並稱俄羅斯「正準備在2030年前與我們的國家發生對抗」，他這番言論在國內引發強烈反彈。

馬克宏接受RTL廣播電台訪問時表示，他將宣布一項「國民服役的新形式」，但未透露細節。

一名知情人士向法新社表示，計劃第一年將訓練2000至3000名志願者並逐步增加，最終每年達到5萬人。消息人士說：「這將會慢慢推展。」

一名總統府官員表示，這項「新型國家服務」將「以自願為原則」。

一名總統顧問也指出，這項計畫是在財政壓力嚴峻的時刻推出，因此實施將採「分階段推動」，同時承諾這是一項「務實性」專案，會「考量現有資源」。

歐洲雖約有十幾個國家仍保留某種形式徵兵制度，但歐洲實施兵役的方式並不一致。

如果正式恢復，法國將加入拉脫維亞、立陶宛等近期重啟徵兵制度的歐洲國家之列。

目前並無跡象顯示法國將恢復義務役制度。法國最後一次徵兵由前總統席哈克（Jacques Chirac）於1997年廢止，以作為軍隊改革的部分措施。

法國現有約20萬名現役軍人和4.7萬名後備役軍人，預計到2030年將分別擴增至21萬與8萬。（編譯：徐睿承）1141127