馬克宏深夜叫醒川普！他一聽「俄烏停火」喜訊 嗨喊：這能拿諾貝爾獎

法國電視台近日播出的一部紀錄片顯示，馬克宏深夜叫醒川普，他一聽「俄烏停火」喜訊，欣喜若狂直呼「這能拿諾貝爾獎了！」圖／取自東方IC

法國電視台近日播出的一部紀錄片披露了震撼的外交內幕。從未公開的畫面顯示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾於5月10日凌晨從基輔致電美國總統川普（Donald Trump），告知烏克蘭總統澤連斯基已同意無條件停火。這通電話讓川普欣喜若狂，甚至脫口而出「這項成就足以獲得諾貝爾和平獎」。然而，這場短暫的和平曙光最終因俄羅斯的拒絕而破滅。

深夜熱線：川普讚馬克宏「你是最棒的」

根據《每日郵報》報導，紀錄片捕捉到了歷史性的一刻，馬克宏在基輔透過電話對剛被叫醒的川普說道「川普，我知道現在對你來說還很早，很抱歉在這個時候打電話給你。」隨後，馬克宏傳達了關鍵訊息，澤連斯基已同意接受歐洲支持的條款，即與俄羅斯進行為期30天的無條件停火，並由美國負責監督。

聽到這一消息，川普立即反問「他全都接受了？」隨後便爆發出熱烈的反應「哦，太好了！就憑這個，就能獲得諾貝爾和平獎了。」眾所周知，川普曾多次公開表示對該獎項的渴望。

在隨後的對話中，川普低聲稱讚馬克宏「你是最棒的！」幾分鐘後拍攝的第2段影片顯示，馬克宏隨即與烏克蘭總統澤連斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）以及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）匯合，準備向川普進行聯合簡報。歐洲領導人們在鏡頭前重申了與基輔達成的協議，並謹慎地提醒川普現場有記者在場。

法國總統馬克宏曾於5月10日凌晨從基輔致電美國總統川普，告知烏克蘭總統澤連斯基已同意無條件停火。圖／取自東方IC

和平稍縱即逝：普丁拒絕協議

儘管西方領導人充滿期待，但這場停火的希望卻如曇花一現。就在馬克宏與川普通話後僅幾個小時，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）便拒絕了該停火協議。

普丁隨後於5月16日提出與烏克蘭進行「直接談判」，這些會談雖在伊斯坦堡舉行，但雙方元首均未出席，莫斯科僅派出了初級顧問弗梅金斯基（Vladimir Medinsky）與會，顯示出誠意不足。6月初在土耳其組織的進一步談判也同樣以失敗告終。

馬克宏與川普通話後僅幾個小時後，俄羅斯總統普丁便拒絕了該停火協議。圖／取自東方IC

「電話外交」非首次 俄烏戰爭爆發前 馬克宏、普丁也曾通話

這並非法國媒體首次通過紀錄片揭露高層外交內幕。早在2022年，法國廣播公司法國2台的紀錄片《總統、歐洲與戰爭》（A President, Europe and War）就曾披露了俄烏戰爭爆發前4天，馬克宏與普丁之間一場充滿火藥味的通話。

在那段錄音中，馬克宏憤怒地抨擊普丁，指責他在法律解讀上的荒謬，「我不知道你的律師是從哪裡學的法律！我只是在看法律條文並試圖應用它們！」馬克宏強烈反對普丁要求烏克蘭與親俄分離主義者談判的提議，高喊「我們根本不在乎分裂分子的提議！」

當時，普丁則冷冷地反駁稱烏克蘭政府是通過「血腥政變」上台的，並指責澤連斯基是罪魁禍首。那場激烈的交鋒最終以普丁拒絕與拜登會面的請求而結束，他當時輕描淡寫地表示自己正準備去健身房打冰球。



