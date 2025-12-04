馬克宏率龐大代表團訪陸！分析：歐洲不願捲入美「遏制中國」戰略

法國總統馬克宏3日抵達北京，展開為期3天國是訪問，陸媒指出，此次法國代表團規模龐大，超過80人，分析指，歐洲避免被捲入華盛頓的「遏制中國」戰略，更需保持與中對話。

馬克宏夫婦昨抵達北京。（圖／新華社）

《環球時報》報導，根據法方資料，馬克宏（Emmanuel Macron）此行代表團龐大，成員超過80人，包括6名部長及35位企業界高層，例如空巴、法國電力集團、達能等，其中能源合作是雙方的重要目標之一，法國電力集團正加速核電建設進度，視中國大陸為重要標杆。

農業也是重點項目，報導表示，法國豬肉業期待提升豬肚、豬腸對陸出口，多名農食產業代表也隨團訪陸。此外，法國博瓦勒動物園（ZooParc de Beauval）園長也隨行訪問，報導表示，由於貓熊「歡歡」、「圓仔」11月下旬已返中，外界推測雙方可能就新的貓熊赴法達成安排。

除經貿議題，有分析指，由於美國對歐洲的壓力加大，促使歐洲避免被捲入華盛頓的「遏制中國」戰略，更需保持與中國大陸的對話。大陸國際問題研究院崔洪建指出，歐洲若希望改善與大陸的貿易不平衡，「不能靠單邊施壓或更改規則」，應提升產品競爭力並放寬對陸出口限制。

與此同時，英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也計畫2026年初訪陸，顯示中歐高層互動將進入密集期。

