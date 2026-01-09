馬克宏痛罵美背棄盟友「新帝國主義」! 川普 : 我不需國際法 只要「這個」….

法國總統馬克宏痛批美國「背棄盟友」、「視國際規則為無物」，並暗指美國將世界拖入「新殖民主義和新帝國主義」危險之中。

[Newtalk新聞] 當地時間 8 日，法國總統馬克宏在愛麗舍宮舉行法國駐外大使會議，旨在闡明法國 2026 年的外交政策優先事項。期間，馬克宏痛批美國「背棄盟友」、「視國際規則為無物」，並暗指美國將世界拖入「新殖民主義和新帝國主義」危險之中。他強調多邊主義的重要性。

同時，據《法新社》 8 日報導，美國總統川普稱他的「道德觀念」是他在世界上行事的唯一限制。川普聲稱，只有他自己的「道德觀念」能構成其處理美國外交政策的限制，這位美國總統補充說，他「不需要」國際法。

報導稱，這段摘自《紐約時報》長篇採訪的言論，發表於美軍強擄委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛不到一周後，同時歐洲方面正對美國可能接管格陵蘭表示擔憂。

川普政策幕僚長兼國家安全顧問史蒂芬米勒的妻子近日發布一張美國國旗塗色的格陵蘭地圖，引起各界再度熱議「美國想購買格陵蘭島」的話題。 圖：翻攝自 X

當被問及是否認為自己的海外行動存在任何限制時，川普回答說：「是的，有一件事。那就是我自己的道德觀念。我自己的思想。這是唯一能阻止我的東西。」

他對《紐約時報》表示：「我不需要國際法。我無意傷害任何人。」

在回答他是否認為美國應遵守國際法的問題時，這位共和黨籍億萬富翁答道「是的」，但「這取決於你對國際法的定義是什麼」。

報導稱，儘管川普自稱「和平總統」，但他先是對伊朗和奈及利亞發動了空襲，隨後又介入委內瑞拉局勢，這一行動令全球震驚。

美國白宮國土安全顧問米勒。 圖：翻攝自 @DXDWX999 X 帳號

川普的親密顧問斯蒂芬·米勒此前曾表示，儘管「人們可以盡情談論國際關係的微妙之處」，但「我們生活在一個（……）由權力和力量統治的世界」。

據法國總統府發佈演講實錄，馬克宏將矛頭對向川普政府近期的一系列「門羅主義」行徑。

「我們正處於一個失序的、大國主導的世界，多邊主義機構運作越來越差，世界很容易陷入分裂，」 他指出 :「美國是一個既定大國，但逐漸遠離某些盟友，並擺脫他自己不久前還在推廣的國際規則。」

緊接著，馬克宏強扯中國。他聲稱，中國「是一個仍在崛起的大國，多樣化自身夥伴關係，但表現出越來越肆無忌憚的商業侵略性」。他甚至罵北京「破壞了歐洲經濟」。

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子搭直升機降落在華爾街停機坪，準備被押往紐約法庭。 圖 : 翻攝自IC Photo

馬克宏形容歐洲是被夾在中美俄大國之間的「小可憐」。據他所說，歐洲當前面臨被「野蠻和強權法則」削弱的風險，且「遭受來自某些國家的新殖民侵略性」。

「我們陷入了一場非常令人驚訝的遊戲，」馬克宏提到 : 「每天都有人擔心格陵蘭島是否會被入侵，加拿大是否會面臨成為美國第 51 個州的威脅」。他還帶到台海問題，批中國妄圖侵略台灣的野心。

演講中，馬克宏再三告誡法國大使們要肩負起法國的「外交雄心」。

馬克宏說，這意味著大使們要捍衛法國利益和國際影響，「既不屈服成為一方的附庸，也不屈服於我們應該成為無能道德大國的想法」。

在演講結尾，馬克宏表示，他「拒絕新殖民主義和新帝國主義，也拒絕附庸主義和失敗主義」。

