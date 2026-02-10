馬克宏示警美歐關係恐再緊張 籲歐盟強化戰略自主

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)警告，歐洲不應誤判與美國關係暫時降溫為長期轉向，未來仍可能面臨更多來自華府的壓力，並呼籲歐盟將近期的「格陵蘭事件」視為警訊，加速推動延宕已久的改革，以強化整體全球影響力。

馬克宏近日接受多家歐洲媒體專訪時指出，美國在格陵蘭、貿易與科技議題上的強硬態度雖暫告一段落，但並不代表緊張局勢結束。他形容川普政府「公然反歐」，甚至有意削弱歐盟整體結構，未來雙方在數位科技監管等議題上，恐再度出現摩擦。

馬克宏表示，歐盟領袖本週將於比利時舉行高峰會，應藉此注入改革動能，提升競爭力，並增強歐盟在面對中國與美國時的自主能力。他強調，面對明確的壓迫行為，歐洲不應一味妥協，過去數月的經驗已證明此路線難以奏效。

他同時指出，歐洲正承受來自中國貿易競爭與美國政策不確定性的雙重衝擊，形同結構性震盪。為此，馬克宏再度主張歐盟應擴大共同舉債，推動大規模投資，並為國際市場提供美元以外的選項，藉以提升歐洲債券吸引力。

此外，馬克宏支持推動「歐洲製造」(Made in Europe)策略，透過設定最低歐洲成分比例，扶植本地產業。他強調，歐洲需要的是「保護」，而非「保護主義」，即在維護公平競爭的前提下，優先保障歐洲自身利益。(編輯：陳士廉)