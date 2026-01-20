馬克宏私訊川普 提議22日開G7峰會、邀俄烏丹麥出席

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國總統馬克宏身旁人士證實，馬克宏向美國總統川普發出「私人訊息」，提議22日在巴黎舉辦七大工業國集團（G7）峰會，且可以邀請俄羅斯、烏克蘭、丹麥人到峰會場邊。

法新社報導，川普（Donald Trump）已在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）公開這則訊息，其內容還提到馬克宏（Emmanuel Macron）提議討論格陵蘭（Greenland）的爭議。

廣告 廣告

川普揚言將自2月起對8個歐洲國家的商品加徵10%進口關稅，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭。馬克宏做上述提議之際，歐洲正在考慮反制措施。

馬克宏在訊息中表示：「我的朋友，我們在敘利亞議題意見完全一致。在伊朗議題上，我們可以一起成就大事。我不懂你在格陵蘭議題上的作為。」

馬克宏又指出：「我可以安排在達沃斯（Davos）之後，於22日下午在巴黎舉行G7會議。」他指的是即將在瑞士達沃斯舉行、川普預計出席的世界經濟論壇（WEF）年會。

他補充道：「我可以邀請烏克蘭人、丹麥人、敘利亞人和俄羅斯人到（會議）場邊。」

川普與馬克宏的關係昨天再度惡化。川普揚言對法國葡萄酒祭出200%關稅，以回應法國有意婉拒參加他主導的「和平理事會」（Board of Peace）。

另一方面，川普昨天表示，他已同意在達沃斯就自己試圖接管格陵蘭一事與「各方」舉行會議。

川普在真實社群發文寫道：「我和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭議題有過一次很好的電話會談。」

「我同意在瑞士達沃斯與各方舉行會議。」（編譯：楊昭彥）1150120