馬克宏稱6代戰機計畫FCAS還活著 籲歐盟藉「格陵蘭時刻」推動改革

法國總統馬克宏2月6日在巴黎愛麗舍宮迎接巴林國王哈麥德（Hamad bin Isa Al-Khalifa）。（美聯社）



歐盟領袖峰會召開前夕，法國總統馬克宏10日強調，法國、德國與西班牙合作的「未來空中戰鬥系統」計畫仍在進行當中，並期待與德國總理梅爾茨討論該計劃的進展。同時，他也示警，歐洲應將最近的「格陵蘭時刻」視為警鐘，勿對美國緩和姿態抱持幻想，並呼籲加強推動長期延宕的經濟改革，擴大對戰略產業的投資。

歐洲聯盟（European Union）將於12日召開領袖峰會。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）10日接受法國世界報（Le Monde）、英國的經濟學人（The Economist）和金融時報（Financial Times）等數家歐洲媒體訪問。

路透社報導，當被問及法國、德國與西班牙的「未來空中戰鬥系統」（FCAS）計畫是否已經夭折時，馬克宏回答，「沒有。」並表示，「法國方面的評估是，FCAS是一個非常好的計畫，而且我沒有聽到任何一位德國方面的人告訴我，這不是一個好計畫。」他補充，他希望很快能與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）討論推動該計畫進展的方案。

Air Data News報導，馬克宏說，法國與德國空軍最近再次確認，下一代戰機在戰略上的必要性，並且已就其核心規格達成一致。他也強調，歐洲無法承受未來作戰航空發展各自為政的代價。

在此番言論之前，該計畫的主要工業合作夥伴法國達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）與歐洲空中巴士（Airbus）之間，已經歷數月談判停滯。根據金融時報引述消息報導，雙方在戰機研發主導權和工作分配問題上產生分歧，阻礙進展。

緊接著，有消息人士在去年12月告訴路透社，法國、德國與西班牙國防部長之間的會議，未能在挽救這項計畫上取得突破。根據該計畫，這些國家將建造一款噴射戰機，自2040年代起，取代法國的「飆風」戰機（Rafale）、和德國與西班牙的「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）。

馬克宏：美國威脅未止 應將「格陵蘭時刻」視為警鐘

同時，馬克宏10日受訪時也示警，美國的「威脅」和「恫嚇」尚未結束，歐洲應將最近的「格陵蘭時刻」視為敲響警鐘，勿錯誤地以為目前與華府的緊張氣氛緩和會持續下去。

他稱，「華府突然放軟姿態，我們以為事情結束了，但千萬別這麼想。每天都有針對藥品、數位科技…等的威脅。」並補充，「當已出現明目張膽的侵略舉動，…我們絕不能屈服或試圖達成和解。我們已經嘗試這個策略好幾個月，但現在無效。且最重要的，這種策略讓歐洲更加依賴他人。」

馬克宏還說，美國總統川普政府「公開反歐洲」，並尋求歐盟的「分崩離析」；並警告，「美國無疑將在未來幾個月內就數位監管問題來攻擊我們」；若歐盟以「數位服務法」（Digital Services Act）來管控美國科技公司，川普可能對祭出關稅報復。

馬克宏籲歐盟共同舉債 稱市場正尋找美元替代方案

馬克宏表示，面對來自美國和中國的雙重挑戰，歐洲需要更有韌性。他敦促歐盟領導人藉本週歐盟峰會，為經濟改革注入新活力以強化區域經濟，使歐盟更有能力在全球舞台上與美國和中國對抗。

馬克宏呼籲歐盟進行更多共同舉債，以協助這個由27個國家組成的集團進行大規模投資，並挑戰美元的主導地位。他說，「全球市場對美元日益警覺。他們正在尋找替代方案。讓我們向他們提供歐洲債券吧。」並補充，在美國「正逐漸偏離法治」之際，歐洲的民主體制對投資者而言是一項重大資產。

