馬克宏第四次赴北京國是訪問 力求在緊張與合作間取得平衡

法國總統馬克宏，2025年12月1日在愛麗榭宮前。路透社



法國總統馬克宏週三（12/3）將展開他第四次對中國的國是訪問，試圖在經濟與安全上面臨中國威脅，以及對中國市場與供應鏈的依賴之間，打造更平衡的關係。

路透社引述分析人士指出，馬克宏過去一直想展現歐洲對中國的強硬姿態，但又小心翼翼避免刺激北京。中國逐漸強勢的作為，正考驗雙方的貿易、安全與外交關係。

榮鼎集團（Rhodium Group）中國問題分析師巴爾金（Noah Barkin）指出，馬克宏必須向中方明確表示，歐洲會回應北京日益加劇的經濟與安全威脅，但同時又須避免將緊張情勢升高至全面貿易戰與外交破裂的地步。

巴爾金說：「這是不容易傳達的訊息。」

馬克宏週三到訪時，將以參訪北京故宮展開行程，週四與中國國家主席習近平在北京會面，週五兩人將在四川成都再度會晤。

今年7月，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也曾訪中，但當時氣氛緊張。范德賴恩當時說，歐中關係正處於「轉折點」。

繼馬克宏之後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也預計明年初訪問中國。

報導指出，廉價的中國製產品被美國市場排除後，正嚴重衝擊歐洲多個產業，鋼鐵業受創最深。

中國在電動車領域的優勢，以及在稀土加工的主導地位，都可能威脅歐洲關鍵產業的供應鏈，令歐洲相當不安；而中方正試圖將自己塑造成商業合作夥伴，藉此緩和歐洲對中國支持俄羅斯及其國家補貼產業模式的疑慮。

馬克宏幕僚在行前表示，他將主張重新調整雙邊貿易結構，讓中國增加內需消費，希望「創新的成果能共享」，讓歐洲能取得中國技術。

報導稱，馬克宏2023年訪中後，在返程專機上受訪時的談話曾引發美國強烈反彈，這次他必須極力避免重蹈覆轍。

當時馬克宏主張，歐洲應「戰略自主」，不應淪美國「附庸」捲入台海危機，不僅美國不滿，德國、波蘭等歐洲盟國也痛批。

巴爾金表示，馬克宏不能再像當時一樣「脫稿發言」」。他指出，當時的言論似乎暗示法國不願在中美之間選邊站，傳達出的訊息「與法國對中政策實際立場不符」。

馬克宏的幕僚上週已表示，他訪中時將主張維持台海現狀，並敦促中國避免升高緊張。針對日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的一連串中方怒火反制，法國也呼籲各方「保持克制」「緩和局勢」，並尊重台灣現狀。

巴爾金預期，馬克宏這次訪中會「更謹慎」，「對法國與歐洲而言，這次的利害關係都更重大」。

