馬克宏第4次訪華見習近平！空巴、阿爾斯通「商業代表團」隨行

中國國家主席習近平（左）、法國總統馬克宏（右）。（圖／達志／美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日在龐大商業代表團的陪同下，於北京會晤中國領導人習近平，希望在歐盟準備強化貿易規範之際，尋求更緊密的商業關係。這是馬克宏第4次對這個全球第2大經濟體進行國事訪問。

據《路透社》報導，馬克宏5日還將與習近平共遊四川省成都。由於中國國家主席很少在首都以外的地區陪同外國領導人，因此這種隆重禮遇其實相當罕見。不過，習近平預料不會在馬克宏訪華期間，拍板「空中巴士」（Airbus）的採購訂單，也不會為99%產自法國的歐盟白蘭地進口提供關稅減免。

廣告 廣告

北京方面希望緩和與布魯塞爾在新能源車產業補貼爭議上的貿易摩擦。中國在歐盟調查之後，對部分歐洲商品施加報復性關稅。然而，中國也清楚意識到，若承諾採購500架空中巴士客機，可能削弱其在美國面前的籌碼，因為華盛頓當前正施壓北京敲定「波音」（Boeing）的訂單。此舉同時也可能減弱其，面對歐洲即將公布的「經濟安全政策」時的策略空間。

馬克宏過去一直試圖在對中關係上展現堅定的歐洲立場，但又小心避免激怒北京，畢竟中國是許多法國大型企業的重要出口市場。據悉，本次訪團成員包括空中巴士、法國最大銀行「法國巴黎銀行」（BNP Paribas）、工業巨頭「施耐德電氣」（Schneider Electric）、列車製造商「阿爾斯通」（Alstom）的高階主管，以及法國乳製品與家禽產業協會的代表。預期馬克宏將在與習近平會晤後簽署一系列協議。

根據中國海關數據，中國是法國的第7大貿易夥伴，每年從法國進口約350億美元商品，其中約10%為化妝品，其他主要品項包括飛機零件與烈酒。另一方面，法國每年自中國採購約450億美元商品，其中多數為透過Shein等跨境電商平台直寄的低價服飾、配件與小型商品，得以享受150歐元以下免關稅的歐盟規定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

全面取消補班日制度！明年9連假一次看