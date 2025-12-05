馬克宏第4次訪華見習近平！雙方聚焦貿易、台灣、烏克蘭與熊貓外交
在歐中關係持續因經貿與地緣政治摩擦而緊張之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3日展開他為期3天的第4次訪華行程，並在4日於北京與中國國家主席習近平進行會晤。馬克宏此行以調整貿易失衡、尋求更公平的市場環境，以及敦促北京在俄烏戰爭上發揮更大作用為主要目標。中法雙方在經濟、外交與象徵性的文化議題上，也進行了深度的交流。
據《CNBC》報導，習近平在會談中表示，中國願意增加自法國的進口，包括葡萄酒、豬肉、家禽、牛肉等農產品，但前提是巴黎應為在法經營的中國企業提供「公平且有利的環境」。
馬克宏對此表示歡迎，並強調雙方需在「平衡的關係」上推動合作。他指出，法國與中國將努力建立新的投資框架，使中國在歐洲、特別是在法國的直接投資增加並創造更多就業機會。
根據中國官方媒體的通稿，2國簽署了多項涵蓋能源、農業、教育與環境的協議，習近平亦呼籲雙方在航太、核能、數位經濟、生物製藥與人工智慧等領域深化合作。
新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員巴拉茲（Daniel Balazs）表示，這份通稿反映巴黎「希望在歐中關係中扮演穩定力量的雄心」，而歐盟的更廣泛目標則是在摩擦不斷的情況下，維持與中國的建設性關係。
巴拉茲補充：「與法國保持良好關係，能確保當布魯塞爾做出影響中國利益的經濟或政治決策時，北京在歐盟內仍有友好聲音。」
去年中法關係曾一度緊張，當時馬克宏支持歐盟對中國製電動車徵收關稅，引發北京以對法國干邑白蘭地（cognac）祭出最低價格要求作為報復。馬克宏此行也被外界視為緩和經貿摩擦的關鍵時刻，他被認為將敦促北京不要將報復措施擴大至法國豬肉與乳製品，因中國正考慮以此回應歐盟的電動車課稅。
馬克宏過去亦曾推動布魯塞爾採取更強硬的工具，回應中國限制稀土出口的措施，該限制曾引發歐洲車廠對供應中斷的擔憂。
在區域安全議題上，會談不免涉及台灣。中國聲稱馬克宏在會談中重申「一個中國政策」，但法國政府稍後公布的會談紀要並未提及台灣。
此時正值中日關係因日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，而陷入外交衝突之際。中國外交部長王毅3日甚至向法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）表示，期待巴黎持續理解並支持北京的立場，同時阻止日本在台灣議題上「挑動事端。」
俄烏戰爭亦是馬克宏的重要關切。他長期敦促習近平利用其對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的影響力，協助終結戰事。在北京的會談中，習近平表示中國將持續發揮建設性作用，並支持歐洲推動平衡、有效且可持續的安全架構。
馬克宏則呼籲北京至少支持1項針對關鍵基礎設施攻擊的停火與暫停行動。分析指出，這次會晤給予巴黎1個罕見機會，能直接向北京高層傳達其烏克蘭觀點，特別是自2022年以來中俄關係持續緊密，北京被視為莫斯科的「全天候戰略夥伴」。
除了經貿與地緣政治，2國的文化外交亦成為焦點。在結束北京行程後，2位領導人將前往四川成都，該地是中國大熊貓繁育研究基地所在地。
法國上月剛歸還借養13年的大熊貓，中法關係改善之勢象徵性地體現在這項舉動上。中國駐法大使館已承諾新的大熊貓將很快赴法，而習近平亦表示雙方已就熊貓保護達成新協議，並強調文化交流的重要性。
