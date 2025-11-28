馬克宏肯定台灣應對資訊戰 林佳龍翻小橘書：願向世界分享經驗

林佳龍翻閱《台灣全民安全指引》。 圖：翻攝自林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍昨（27）日透過社群平台表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），肯定台灣在面對鄰近威權政體的資訊戰攻擊下，仍成功建立打擊假訊息的制度，值得法國借鏡。他強調，無論是法國推出《全民有責：應對各式風險行動指南》，或台灣普發《台灣全民安全指引》，都反映民主國家意識到必須提升公民的風險意識與應變能力，而台灣在應對資訊戰與建立社會韌性的努力正被國際看見，台灣也願意向世界分享經驗。

林佳龍表示，最近馬克宏在公開座談時，特別提及並肯定台灣作為一個民主政體，即使面對鄰近威權國家的資訊戰攻擊，仍建立起打擊假訊息的有效制度，值得法國借鏡。他說，這段話讓他深刻感受到，台灣在艱困國際環境下抵禦境外勢力的努力與經驗被國際看見與認同。

林佳龍指出，近年來面對各種資訊操弄的挑戰，台灣透過教育、透明的機制和公民參與，逐步建立起社會的韌性。從政府到民間，從媒體識讀到事實查核，台灣以行動證明「民主可以很強韌、很安全」。

林佳龍表示，法國近期也借鏡瑞典和芬蘭的經驗，由法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）推出《全民有責：應對各式風險行動指南》（Tous Responsables Face aux Risques, Agissons），幫助民眾建立面臨天災、停電、網路攻擊等風險的預防觀念。而台灣也在最近向全國家戶普發《全民安全指引》，涵蓋天災與各類災害的應變知識。

「這不是巧合，而是全球民主國家都意識到，在充滿不確定性的時代，必須提升每位公民的風險意識與應變能力。」林佳龍指出，外交部積極推動「三鏈戰略」，與理念相近國家建立「全球民主價值鏈」、「印太地區第一島鏈」和「非紅供應鏈」的緊密鏈結。其中，打擊假訊息、提升民主韌性，正是「全球民主價值鏈」的核心工作。

​「面對全球性的挑戰，沒有任何國家可以獨善其身。」林佳龍強調，台灣願意、也準備好與包括法國在內的民主夥伴分享經驗，期盼透過國際合作共同維護自由民主價值的國際秩序。他說，民主韌性並非靠著對立或恐懼建立，而是來自社會對民主價值的信心與互信，當台灣的經驗能夠幫助其他民主國家、當國際友人願意借鏡台灣的做法，這就是台灣對世界最好的貢獻。

