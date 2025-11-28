馬克宏肯定台灣打擊假訊息 林佳龍：願分享經驗

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前參與一場座談，特別提到並肯定台灣做為一個民主政體，即使面對鄰近威權國家的資訊戰攻擊，仍建立起打擊假訊息的有效制度，值得法國借鏡。外交部長林佳龍27日在社群平台發文表示，無論是法國推出「全民有責：應對各式風險行動指南」，或台灣普發「全民安全指引」，都反映民主國家意識到必須提升公民的風險意識與應變能力，而台灣在應對資訊戰與建立社會韌性的努力正被國際看見，台灣也願意向世界分享經驗。

外媒報導指馬克宏預定12月3至5日訪問中國，將與中國國家主席習近平會面。

林佳龍指出，近年來面對各種資訊操弄的挑戰，台灣透過教育、透明的機制和公民參與，逐步建立起社會韌性。從政府到民間，從媒體識讀到事實查核，台灣以行動證明「民主可以很強韌、很安全」。

林佳龍表示，全球民主國家都意識到，在充滿不確定性的時代，必須提升每位公民的風險意識與應變能力，而面對全球性的挑戰，沒有任何國家可以獨善其身；林佳龍強調，台灣願意、也準備好與包括法國在內的民主夥伴分享經驗，期盼透過國際合作共同維護自由民主價值的國際秩序，因為民主韌性並非靠著對立或恐懼建立，而是來自社會對民主價值的信心與互信，林佳龍認為，當台灣的經驗能夠幫助其他民主國家、當國際友人願意借鏡台灣的做法，這就是台灣對世界最好的貢獻。