馬克宏肯定台經驗 外交部：願共同打假消息
[NOWnews今日新聞] 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，外交部今（22）日表示，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。
外交部上午發布新聞稿指出，外交部注意到馬克宏19日在法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。
外交部表示，感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。
外交部強調，台灣願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
燒成一團火球！印度國造「光輝戰機」杜拜航展墜機 傳飛行員殉職
「李四川條款通過」選新北來勢洶洶？黃國昌：選舉不必爭你死我活
不是第一次！造詣唸成「造紙」 黃國昌認錯：回去罰寫10遍
其他人也在看
俄羅斯稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責：貶損我國主權的謬論
對於俄羅斯外交部日前記者會謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。我外交部21日指出，散播貶損我國主權的荒謬言論予以嚴正譴責，並強調「對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
讓世界看見台灣！范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟 演說主題曝
即時中心／高睿鴻報導讓世界看見台灣！民進黨立委范雲、沈伯洋等人，近日受邀出席國際自由聯盟（Liberal International，LI），代表綠營參與第209屆執行委員會；同時，亦參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。綠營國際部說明，「國際自由聯盟」為全球支持自由主義的政黨結合之國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一、並會固定每年派員參與盛事；今年則是由范雲、沈伯洋代表出席。民視 ・ 1 天前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交
國際中心／綜合報導宏都拉斯將在本月30日舉行總統大選，「外交走向」成為選戰最受矚目的焦點。自2023年卡斯楚政府宣布與台灣斷交、轉向與中國建交後，當地多個產業接連受創，導致民怨飆升。兩名主要反對派候選人因此提出「重新與台灣建交」的政見，試圖挽回經濟頹勢。民視 ・ 1 天前
旅遊愛上台灣！他列4點「來定居很後悔」
[NOWnews今日新聞]台灣人的熱情和美食捕獲不少外國人的心，甚至有許多人決定在此定居。但近日一名外籍人士表示，原先因為在台灣玩覺得非常棒，決定搬來，但現在認為這是「人生中最糟糕的決定」。該網友直指...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
馬克宏讚台灣打擊假訊息 外交部：願分享共促韌性
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前公開讚揚台灣反制假訊息的經驗，外交部今天(22日)表示，感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。 外交部指出，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的做法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值，及以規則為基礎的國際秩序。 外交部說，馬克宏19日在法國北部阿拉斯(Arras)舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣做為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。中央廣播電台 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
打卡險送命！男闖「世界第一長洞」 一片漆黑「靠地下水」撐過6天
打卡美景雖重要，但更要顧及自己生命安全。中國一名37歲男子，因為拍照打卡「世界第一長洞」，因此闖入廣西河池鳳山縣江洲地下長廊，男子不慎迷路，失聯6天。男子最後被找到時，所處位置毫無光源、一片漆黑，信號也無法接通，男子表示他靠喝地下水撐過6天，讓人驚嘆實在命大。太報 ・ 2 小時前
宏都拉斯反對派提復交政見 外交部慎重回應
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見，因為自從宏國與台灣斷交後，白蝦產業與咖啡外銷都重創，讓國民黨立委葉元之...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟
害子瑜10年不能回家...「黃安突喊：閉嘴」 網友怒開轟EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
最新》醉男亂折警車無線電天線！ 遭制止還出拳襲警
今（22）天 凌晨12點多，北市大安區一名男子，喝醉酒之後，不但亂折警車的無線電天線，被制止後還出拳攻擊，釀成員警臉部受傷。 #醉男#警車#無線電天線東森新聞影音 ・ 1 天前
館長宣布進軍中國！預測「直播帶貨會賣爆」
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連「毀滅式」爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，紛爭纏身，而立場親中的他，過去被問及是否有意前往中國發展，未明確回應。館長20日在直播...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
柯文哲復出？驚現「回中央黨部」辦公 黃國昌認了這事：看他計畫
即時中心／黃于庭、陳治甬報導前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，近日傳出其悄悄回到中央黨部辦公，重獲自由身的他動態備受關注。對此，現任黨魁黃國昌今（22）日回應稱，柯文哲辦公空間不是中央黨部，但是離他們非常近，有事情要討論「隨時找得到」。民視 ・ 1 天前
京都便當店出包！2學校39人吃完食物中毒、24人驗出諾羅
日本京都一間便當連鎖店驚傳集體食物中毒事件。2所學校的師生在食用了該便當店提供的便當後，陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，其中24人被檢測出諾羅病毒，所幸所有人的症狀均為輕症。京都市政府已宣布該店自21日起暫停營業三天。中天新聞網 ・ 1 天前
「地制法」修正蘇巧慧批因人設事 李四川笑回修正不是壞事
立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，放寬直轄市副市長人數限制，被外界稱為「李四川條款」，將代表綠營參選新北市長的立委蘇巧慧，今天（22）批評，這是因人設事、因地設事，不是好的做法。台北市長副市長李中廣新聞網 ・ 1 天前
「全民挺國FUN」高雄登場 AAV7兩棲突擊車、大武軍艦亮相
海軍「114年國防知性之旅」今（22）日在高雄新濱營區登場，現場展出AAV7兩棲突擊車、各式飛彈及無人機等先進現役裝備，民眾不惜頂著豔陽排隊，就是要登上大武軍艦一窺堂奧，也有許多人拍下玉山軍艦身影，對這次能貼身體驗國防直呼「讚！」國防部今辦理「國防知性之旅－全民挺國FUN」活動，透過近距離接觸國防、自由時報 ・ 1 天前
向侯友宜拉票？卓榮泰：政院版財劃法新北分配款六都最高
《財政收支劃分法》修正案引發中央、地方爭論，行政院日前推出政院版提案，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，若依政院版本計算，新北市統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多，呼籲立法院能重新審慎看待院版。中天新聞網 ・ 1 天前
化身柯文哲分身跑攤！陳佩琪談官司心境
[NOWnews今日新聞]民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩辦公室今（22）日在北投舉辦園遊會，包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、前主席柯文哲的妻子陳佩琪都出席活動力挺，陳佩琪更與黃瀞瑩一起體驗製...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前