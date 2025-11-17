即時中心／顏一軒報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）17日抵達法國巴黎，由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）親自迎接，雙方預計將就強化「烏法關係」等議題進行會談。





《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）17日報導，馬克宏辦公室上週表示，法、烏兩位領導人將就「能源、經濟與防務領域」的雙邊合作、以及在志願者聯盟（Coalition of the Willing）框架下，為烏克蘭制定安全保障的進展等議題進行討論。

快新聞／馬克宏親迎！澤倫斯基抵達法國 將簽署「歷史性協議」

澤倫斯基（左）與馬克宏（右）。（圖／美聯社提供）

報導引述《路透社》（Reuters）中未具名的消息來源稱，澤倫斯基與馬克宏預計會簽署有關防空、飛彈的協議，以及一項為期10年的戰略航空協議（a 10-year strategic aviation agreement），意即法國將提供先進的「飆風」（Rafale）戰鬥機。

自俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，法國一直是烏克蘭的重要盟友，提供包含幻象2000（Mirage 2000）戰鬥機、火砲與SCALP長程巡弋飛彈等多項軍援。

澤倫斯基16日訪問法國前表示，他將在巴黎與法國簽訂一項「歷史性協議」，以強化烏克蘭的戰鬥航空（Combat Aviation）及防空能力。









