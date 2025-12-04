馬克宏訪中今與習近平會談、雙方喊話加強合作 分析家：多重因素形成壓力

法國總統馬克宏（左）與中國國家主席習近平，12月4日在北京人民大會堂舉行會談。路透社



刻正於中國進行國是訪問的法國總統馬克宏，4日與中國國家主席習近平在北京會談。馬克宏表示，希望2國在地緣政治、貿易與環境領域加強合作。

路透社報導，這場會談雙方各有所圖，法國所屬的歐盟正尋求中國協助結束烏克蘭戰爭，而北京則希望在美國關稅政策下取得外交上的勝利。

中國官媒新華社報導，馬克宏在會談中表示，法中保持密切高層交往，始終相互信任、相互尊重。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。

廣告 廣告

一個大型企業代表團隨同馬克宏赴中，這是他第四次對中國國是訪問。隨行企業包括空中巴士（Airbus），法國最大銀行法國巴黎銀行（BNP Paribas），電力與自動化設備製造商施耐德（Schneider），列車製造商阿爾斯通（Alstom），以及法國乳製品與家禽產業協會領袖等高層。

馬克宏希望藉此強化其外交政績，並為法國產業爭取商業協議，試圖在任期最後幾年、經歷政局動盪的夏季後，以及2027年總統大選之前，重塑其政治聲望。

中國方面則希望緩和與歐盟27國在高額補貼電動車產業上的貿易摩擦，同時試圖在因美國總統川普關稅政策引發衰退風險的全球局勢中，將中國塑造成可靠貿易夥伴，以及美國以外的替代市場。

馬克宏4日在北京人民大會堂與習近平會談時表示：「現在，比以往任何時候都更需要中法之間的對話。我為我們的關係提出一項積極的三重議程：地緣政治穩定，經濟再平衡，以及環境永續。」

他提到俄烏戰爭補充說：「我們必須繼續團結起來，支持世界的和平與穩定。我們攜手合作的能力至關重要。」

習近平將於5日陪同馬克宏前往四川省。對於一位很少在外賓離開北京後仍親自同行的中國領導人而言，這樣的安排堪稱隆重。

分析家：法中合作面臨壓力

然而，儘管兩位領導人之間表面融洽，分析人士指出，重大政治限制正使雙方的合作承受壓力。

預期習近平不會批准期待已久、規模達500架的空中巴士採購案，因為此舉將削弱北京在與美國進行貿易談判時的籌碼。美方正施壓北京承諾採購新的波音（Boeing）客機。

同樣的，習近平也不太可能取消法國干邑白蘭地產業對中國消費者銷售時，必須達到的最低價格標準。此前中國啟動的反傾銷調查，正是回應歐盟對中國電動車課徵關稅的決定。

外界也不認為中國會放寬對歐盟豬肉進口的關稅，因為北京正試圖以此施壓歐盟接受中國電動車的最低價格方案。法國去年10月曾投票支持電動車關稅措施。

若習近平在烏克蘭議題上對馬克宏示好，也是在中國近來向俄羅斯保證持續支持之後。

習近平在會談中對馬克宏表示：「無論外部環境如何變化，中法兩國都應隨時展現大國的戰略眼光和獨立自主，在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係的政治基礎」他並補充，中國仍致力於促進烏克蘭及加薩地區的和平。

習近平利用馬克宏訪華之際宣布，中國將再向巴勒斯坦提供1億美元重建援助，但這遠低於歐盟今年4月承諾未來三年投入的16億歐元。

習近平也鼓勵馬克宏深化雙方在航太與核能領域的合作，以及人工智慧、綠色經濟與生物製藥領域的協作。雙方在會談後簽署12項合作協議，內容涵蓋人口老化、雙邊投資、核能與大熊貓保育。

馬克宏過去試圖在對中政策上展現堅定的歐洲立場，同時避免激怒北京，因為中國是法國許多最知名企業的重要出口市場。

自2019年以來，歐盟對中國的貿易逆差已擴大近六成，而法國與這個總額達19兆美元的經濟體之間的貿易失衡也持續擴大。

馬克宏表示：「我們兩國與其他夥伴有責任為重新平衡的經濟治理奠定基礎。」他呼籲制定更公平、更牢固的規則，而不是建立在「適者生存」前提上的制度。

他補充說，營造信任環境並應對供應鏈中的每項不穩定風險，至關重要。

根據中國海關資料，中國是法國第七大貿易夥伴，每年購買約350億美元的法國商品，其中約一成為化妝品，飛機零件與酒類也是法國對中重要出口項目。

另一方面，法國每年進口約450億美元中國商品，多為透過Shein等線上平台直接從中國工廠寄出的廉價衣物、配件與小型商品包裹，受惠於歐盟對150歐元（約5484元台幣）以下包裹免徵關稅的規定。

更多太報報導

暗殺安倍晉三兇手首度向家屬道歉 醫師：被告沒有精神障礙

燒了17天！日本大分大火終於完全撲滅 老婦淚嘆「住了60年的家全沒了」

香港宏福苑大火防護網檢測造假 港府急令逾200棟維修大樓全面拆網