馬克宏訪中國時機敏感！彭博：習盼拉法國、孤立日本

法國總統馬克宏抵達北京展開國是訪問，今天一早跟習近平會談。（圖／路透社）





法國總統馬克宏抵達北京展開國是訪問，今天一早跟習近平會談。彭博社分析，馬克宏可能會聚焦經貿與俄烏戰事，習近平則是看準機會，希望拉攏法國支持孤立日本，來應對近期緊張的中日關係。

挽著妻子的手緩步走下專機，法國總統馬克宏3日抵達北京，排場不小，中國外交部長王毅親自到場迎接。

法國總統馬克宏vs.中國外交部長王毅：「謝謝部長，非常感謝您，今天親自到場。」

今天一早馬克宏便立刻和中國領導人習近平見面。法國總統馬克宏vs．中國國家主席習近平：「你們好啊。」

廣告 廣告

馬克宏這趟為期三天的國是訪問，在外界看來時間點實在耐人尋味。

美聯社中國特派員肯恩：「馬克宏此行，正值法中關係以及歐中關係的敏感時刻。」

別說歐洲對中國不放心，連日本近期也跟北京不斷擦槍走火，彭博社分析，馬克宏想拉北京在俄烏戰爭上有更清晰的立場，而習近平則看準機會，想透過外交換取法國支持孤立日本，事實上馬克宏很可能會順了習近平的意，朝日新聞披露，明年G7輪值主席國是法國，馬克宏有意邀請習近平到場，對此日方已經私下向法國表達關切，這股中日外交氣壓還在往上升。

日本自民黨副總裁麻生太郎：「（高市首相）只是把現行立場，具體地說明而已，有什麼不好？我認為這樣的態度，非常令人欣慰。」

日本自民黨副總裁麻生太郎再度替高市早苗讚聲，反嗆中國雖然有各種批評，但被說幾句也還好，暗示中國的指教日本不痛不癢啦，地緣政治這盤棋上，東京顯然不再打算當沉默的一方。

更多東森新聞報導

正宮回家了？短裙妹爬外牆拍鄰窗求救 52秒驚悚片瘋傳

香港大火 駐港國安公署搬出「雖遠必誅」恐嚇批評者

川普簽台灣保證法案 美前外交官：促國務院反思舊規

