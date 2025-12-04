馬克宏訪中會晤習近平 談俄烏停火各說各話
軍禮歡迎儀式後，到訪的法國總統馬克宏，與地主的中國國家主席習近平，隨即展開高層會談，並由相關官員簽署事先已談妥的合作協議。法國媒體報導指出，馬克宏任內第4度訪問北京的焦點，就是俄烏戰爭與歐盟中國貿易逆差問題。
法國總統馬克宏表示，「我希望中方能加入我們的呼籲，致力儘速達成俄烏停火，至少是以停火備忘錄的方式達成，停止攻擊重要的基礎設施。」
歐盟面對美國川普政府提出的28點和平草案，除了與烏克蘭商討對應提案來反制，也持續批評部份國家，特別是中國持續購買俄羅斯的能源，形同提供資金挹注。歐盟更多次指控，中國提供俄方武器的零件與彈藥，以實際行動支持俄軍。
對此，習近平一面擺出支持任何和平方案的姿態，一面反控西方國家無的放矢。
中國國家主席習近平說道，「關於烏克蘭危機問題，中方支持一切致力於和平的努力，同時堅決反對任何不負責任的甩鍋、抹黑行為。」
至於在經貿方面，馬克宏出訪前就多次呼籲歐盟各國，不但要抗拒美國的貿易壓力，也要減少對中國的依賴，特別是在高科技方面。
馬克宏透露，「如果繼續照目前的方式走下去，危機勢不可免。我與習主席今早談話中就確定，必須以非常透明化的方式面對現況，並透過合作與夥伴關係來解決。」
習近平說：「中方視法方為重要的、不可或缺的經貿合作夥伴。歡迎法方積極參與『中國式現代化進程』。」
馬克宏預計在5日轉往四川成都，同一時間，由法國送回四川的2隻大貓熊將在成都養老。中方預計儘快讓新的貓熊啟程，出借給法國的動物園。
