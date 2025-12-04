馬克宏訪中 分別會見李強與趙樂際

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）到訪中國訪問的法國總統馬克宏今天下午在北京分別會見中國國務院總理李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際。結束北京行程後，馬克宏晚間搭乘飛機抵達四川成都。

馬克宏3日至5日到中國進行國是訪問，今天上午與中國國家主席習近平會面後，下午分別與李強、趙樂際會面。

根據中方發布，李強與馬克宏會面時表示，中法同為全球主要經濟體和聯合國安理會常任理事國，保持密切戰略溝通，展開協調有力行動，不僅有利於雙方攜手發展，也能為當今變亂交織的世界注入更多穩定性、確定性。

李強又說，中法作為長期重要經貿夥伴，經濟互補性強、利益契合點多、合作基礎扎實，進一步拉緊經貿紐帶，就能匯聚更大發展合力，在相互成就中更好共促繁榮。

李強最後表示，當前，單邊主義、保護主義抬頭，國際經貿摩擦紛爭增多。「越是這樣，越需要各方及時溝通、加深理解，求同存異、切實行動，相向而行妥善解決彼此合理關切」。希望法方推動歐盟堅持中歐夥伴定位，落實好雙方已達成的共識，聚焦合作，妥處分歧，維護中歐關係的正確發展方向。中方願與法方一道堅定維護自由貿易和經濟全球化。

據發布，馬克宏說，法方願與中方加強各層級交往對話，擴大雙向開放和相互投資，深化經貿、農業、航天、航空、民用核能、可再生能源等領域合作，共同開拓第三方市場。法方願與中方加強協作，維護自由貿易和多邊貿易體制，推動改革完善全球治理體系。

趙樂際在會見馬克宏時表示，中國全國人大願與法國議會兩院密切各層級交流交往，分享立法、監督等工作經驗，為兩國務實合作提供法律保障。馬克宏表示，願與中方深化務實合作，加強立法機構交往，共同應對全球性挑戰，不斷推動法中關係平衡發展。

據中國官媒央視新聞報導，馬克宏結束北京訪問行程後，4日晚間搭機抵達成都。這次是馬克宏第4次對中國進行國是訪問，除了北京，馬克宏保持著訪問其他城市的傳統。以往對中訪問，他曾先後到訪西安、上海、廣州。（編輯：楊昇儒）1141204