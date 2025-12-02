馬克宏訪中 歐洲在對中競爭與依賴間求平衡

（中央社記者呂佳蓉北京2日電）法國總統馬克宏將於明日開啟為期3天的對中國是訪問。路透社報導，在全球貿易局勢動盪之際，歐洲正努力應對來自中國的經濟和安全挑戰，以及在繼續依賴中國之間取得平衡。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）過去曾試圖展現歐洲在應對中國問題上的強大立場，同時謹慎避免激怒北京。北京日益強硬的態度正考驗歐中之間的貿易、安全和外交關係。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）資深顧問巴爾金（Noah Barkin）指出，馬克宏必須向中國領導層明確表示，歐洲將對來自北京日益加劇的經濟和安全威脅作出回應，同時防止局勢升級，避免全面的貿易戰和外交破裂。

巴爾金說，「這並非一個容易傳達的訊息」。

報導指出，馬克宏將於3日開始訪問，首站是北京的故宮，隨後將於4日在北京與中國國家主席習近平會面，5日將前往四川成都進行訪問。

報導說，隨著中國廉價出口產品，特別是在鋼鐵領域的價格競爭力越來越強，歐洲工業面臨嚴峻挑戰。同時，歐洲對中國在電動車（EV）領域的日益技術優勢，以及在稀土加工領域的主導地位感到擔憂，這可能威脅到歐洲關鍵產業的供應。

在美國關稅施壓全球貿易的背景下，北京正抓住機會，試圖將自身呈現為商業夥伴，緩解歐洲對中國支持俄羅斯及其國家補貼工業模式的擔憂。

法國此前因支持歐盟對中國電動汽車關稅的提案，與北京發生長達1年的爭執，涉及中國對法國白蘭地進口的調查，這一措施被視為中國對法國支持電動汽車關稅的報復，直到最近才有所緩解。

報導指出，儘管空中巴士最近在中國開設新的裝配線，但據行業消息人士透露，馬克宏此行不太可能達成預期已久的多達500架飛機的訂單。

報導也表示，馬克宏還要特別注意避免重蹈2023年訪中時的覆轍，當時他在回程飛機上的一段關於台灣的言論引發了美國的強烈反應。

巴爾金表示，馬克宏不能像2023年那樣「出格」。當時馬克宏似乎拒絕在美中之間選邊站，而這「一度誤導了外界對法國對中政策真實立場的認知」。

法國顧問表示，馬克宏將推動保持台灣議題的現狀，並敦促中國不要進一步升級局勢，尤其是在最近日本對台灣的言論引發與北京的外交爭執之後。

巴爾金預測，馬克宏這次將更加謹慎，「這次對法國和歐洲來說，事關重大」。（編輯：陳鎧妤）1141202