馬克宏訪北京時提出警告 不解決貿易失衡將開徵鉅額關稅

法國總統馬克宏12月5日訪問中國成都時，親自下場打乒乓球。路透社



法國總統馬克宏剛結束對北京的訪問，他在週日（7日）刊出的採訪中表示，他已向中國提出警告，如果不解決中國與歐洲之間的嚴重貿易失衡，歐洲很快就會仿效美國，對中國貨課徵關稅。

馬克宏在法國《回聲報》（Les Echos）週日發表的一篇採訪中表示：「我試圖向中國人解釋，他們的貿易順差無法持續下去，因為他們正在扼殺自己的客戶，特別是不再從我們這裡進口貨品。」

他補充說：「我告訴他們，如果他們不做出反應，我們歐洲將在未來幾個月內被迫仿效美國的做法，採取強硬措施，例如對中國產品徵收關稅。」

自2019年以來，歐盟對中國的商品貿易逆差猛增近60%，法國與中國之間的貿易失衡，也持續擴大。

馬克宏過去一直試圖在處理對中關係時，展現歐洲的聯合陣線，推動布魯塞爾採取行動反制中方的保護主義措施，減緩中國商品湧入衝擊歐洲產業。法國是最積極主張對中國電動車課徵反傾銷稅的歐盟主要國家。

馬克宏向《回聲報》表示，歐洲產業正夾在美國總統川普和中國的貿易保護主義之間，而中國「正在衝擊歐洲產業和創新模式的核心」。他說：「今天，我們被夾在兩者之間，這對歐洲產業來說是生死攸關的問題。我們已經成為市場調整的犧牲品，這是最糟糕的情況。」

馬克宏還表示，他正在提議一種更為和解性的歐中關係處理方式，例如歐洲方面取消對半導體機械出口的限制，換取中國方面則放寬稀土出口的限制。

