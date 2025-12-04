馬克宏訪北京會習近平 多家法商領袖隨行

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天(4日)在北京與中國國家主席習近平會面，尋求加強經貿關係。同時，歐洲聯盟(European Union, EU)正在準備收緊貿易規範。

馬克宏此次對這個全球第二大經濟體進行第四次國是訪問，隨行的商務代表團陣容龐大。

馬克宏5日將在習近平陪同下，前往中國西南部的四川省成都市，這是罕見的奢華待遇，因為這位中國國家主席很少在首都以外的地方會見來訪的領導人。不過預計習近平將不會簽署期待已久的空中巴士(Airbus)訂單，也不會同意減免巴黎方面的歐盟白蘭地進口關稅。歐盟白蘭地99%來自法國。

北京希望緩和與布魯塞爾之間因為中國大力補貼電動車產業而產生的貿易摩擦。此前，中國曾對部分歐洲商品加徵報復性關稅，但北京也意識到，若承諾訂購500架空巴飛機，將削弱其對美國和歐洲的影響力。美國正力促中國與波音(Boeing)達成交易，而歐洲正準備推出新的經濟安全政策。

馬克宏過去一直試圖在對中國的關係中，展現出歐洲強硬的姿態，同時小心翼翼避免激怒北京。中國是眾多法國知名企業的重要出口市場。

來自空巴、法國最大銀行「法國巴黎銀行」(BNP Paribas)、電機巨擘施耐德(Schneider)和火車製造商阿爾斯通(Alstom)的頂尖高層，以及法國乳製品與家禽產業集團的領導人，都與馬克宏一同出席了這場會晤。在與習近平的會晤後，馬克宏將和習近平簽署一系列協議。

根據中國海關數據，中國是法國第七大貿易夥伴，每年購買價值約350億美元的商品，其中10%為美妝保養品，其主要出口產品還包括飛機零件和烈酒。

法國則進口價值約450億美元的中國商品，其中大多數為透過如Shein等線上平台進口的低價包裹，從中國工廠直接購買廉價衣服、配件和小玩意。這都歸功於歐盟對低於150歐元(相當於174.86美元)的商品免關稅。(編輯：宋皖媛)

