馬克宏訪成都習近平罕見陪逛！ 中法發布5聯合聲明皆未提台灣
法國總統馬克宏第4次對中國進行國是訪問，4號跟中國國家主席習近平正式會晤，雙方達成12項協議，包括氣候變遷跟貓熊保育等議題，還發布了多達5份聯合聲明，不過內容並沒有提到台灣。習近平也展現東道主熱情，陪馬克宏參觀四川都江堰，展現雙方友好交情。
壯麗的山川景色一覽無遺，中國國家主席習近平在北京會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之後，隔天又一起到四川都江堰觀光，中法兩國第一夫人彭麗媛跟布莉姬（Brigitte Macron）也陪同參觀，展現雙方友好交情。
習近平夫婦陪馬克宏夫婦逛成都。圖／美聯社 、路透社
馬克宏3號抵達北京，4號上午跟習近平舉行正式會晤，共同出席合作文件簽署儀式，中國媒體陸續公布多達五份聯合聲明，內容包括支持烏俄停火跟以巴兩國方案，不過並沒有提到台灣。
「貓熊外交」再現！ 中國宣布送一對貓熊赴法
習近平表示，中法同意推動雙邊經貿關係平衡發展、擴大雙向投資，為兩國企業提供公平、透明、非歧視且可預期的營商環境。雙方也達成12項協議，包括氣候變遷、核能跟貓熊保育合作等議題，中國野生動物保護協會還宣布新一對大貓熊預計2027年會抵達法國的博瓦勒動物園。
馬克宏第4次對中國進行國是訪問，隨行人員包括不少法國知名企業負責人，根據外媒報導，習近平親自陪同世界領袖遊山玩水相當罕見，也凸顯中國對歐洲第2大經濟體的重視。
國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／施佳宜
