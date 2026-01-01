馬克宏訪陸奏效？陸國航砸近3千億採購60架空巴客機

大陸中國國際航空股份有限公司12月30日宣布，該公司及全資子公司國航進出口有限公司已與空中巴士公司簽訂協議，將採購60架空巴A320NEO系列飛機，按目錄價格計算，交易總額約為95.3億美元（約2986億元新台幣）。這批飛機預計於2028年至2032年間分批交付。

大陸國航A320客機。（資料照／《新華社》）

《路透社》報導，大陸中國國航在提交給上海證券交易所的公告中表示，本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。不過，該交易仍須經過公司股東會審議通過及國家相關部門批准認可後方可執行。

空中巴士公司對此發表聲明表示，該公司對中國國航決定訂購更多空巴A320系列飛機感到非常高興。這項採購案是大陸航空市場本週一連串訂單的最新案例，春秋航空及吉祥航空等業者同樣宣布採購空巴飛機的計畫。

美國獨立航空分析師李漢明（Li Hanming）指出，此次採購是大陸中國航空器材集團公司與空中巴士於2022年簽訂框架協議的一部分。該框架協議涵蓋132架A320系列飛機及8架A350寬體客機，總價值約170億美元（約5326億元新台幣）。李漢明表示，個別合約的談判需要時間。

北京與華盛頓之間長期存在的緊張關係，已對波音公司在大陸市場爭取新訂單的能力造成阻礙，這使得空中巴士在大陸這個全球第二大航空市場中取得優勢地位。中國國航是大陸的旗艦航空公司，此次大規模採購案再次凸顯空巴在大陸市場的強勢表現。

此前法國總統馬克宏於12月初訪問大陸，並與大陸國家主席習近平會面。之後多家大陸航空相繼宣布向歐洲空中巴士採購飛機。有媒體認為，這是空中巴士的重大勝利。

