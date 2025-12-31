馬克宏談新年展望 誓言奮戰到任期最後一刻

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)31日表示，在經過一年來包括要求他下台的國內政治動盪之後，他將會堅持到第二個任期的「最後一刻」。

自從馬克宏2024年孤注一擲宣布提前大選以來，法國就陷入政治僵局，導致他失去多數優勢，而極右派則在國會取得進展。這位法國領導人發表演說之際，正值他的支持率降到2017年首度擔任國家元首以來最低。

馬克宏在發表電視轉播的新年致辭時說，「我將努力到最後一刻，奮鬥不懈來達到你們授予我的使命」。

法國將在2027年舉行總統大選，而2026年則是馬克宏的最後一個完整任期。民調預測極右派將在大選中獲勝，至於擔任了兩個任期的馬克宏則無法參選。

馬克宏表示，他將竭盡全力確保總統大選能夠儘可能地平靜進行，特別是不受任何外國干預。

馬克宏2025年在國際上具有高曝光率，包括參與遏制俄羅斯入侵烏克蘭的努力。但在國內，他甚至面臨了前盟友的批評。

馬克宏在提前大選後所任命的第三位新總理勒克努(Sebastien Lecornu)，一直苦於無法在「僵局國會」(hung parliament，又稱懸峙議會)中推動一項迫切急需的撙節預算案。

這個歐洲第二大經濟體在上週不得不通過一項緊急法案來維持國家運作。

馬克宏表示，從新年開始的這幾週，政府和國會必須就提供國家預算達成協議。「這至關重要」。 (編輯:柳向華)