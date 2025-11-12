馬克宏警告：以色列併吞約旦河西岸計畫將觸犯紅線

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)11日警告，以色列任何併吞約旦河西岸(West Bank)的計畫將都觸犯「紅線」，並將引發歐洲的回應。

馬克宏在巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)訪問巴黎期間發表上述言論，也正值以色列與哈瑪斯脆弱的停火協議滿一個月。在哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列後，雙方爆發了持續2年的戰爭。

89歲的阿巴斯是巴勒斯坦自治政府的長期領導人，該組織對以色列佔領的約旦河西岸擁有有限的控制權，並且有可能根據停火協議，接管加薩的治理權。

廣告 廣告

隨著約旦河西岸的暴力事件激增，馬克宏對以色列任何併吞約旦河西岸的計畫發出警告。法國已在今年9月正式承認巴勒斯坦國。

馬克宏在與阿巴斯一同舉行的聯合記者會上表示：「部分或完全併吞的計畫，無論是法律上或實質上，都將觸犯紅線，我們將與我們的歐洲夥伴堅決回應。」馬克宏說：「屯墾者的暴力和屯墾計畫的加速推動，已經達到了新的高度，威脅約旦河西岸的穩定，並構成違反國際法。」

自從2023年10月加薩戰爭爆發以來，約旦河西岸的暴力不斷增加。

根據巴勒斯坦衛生當局，自加薩戰爭爆發以來，包含武裝分子在內，至少1,002名巴勒斯坦人在約旦河西岸遭以色列軍方或屯墾者殺害。

根據以色列官方數據，在相同一段時間內，包含士兵在內，有43名以色列人在約旦河西岸遭巴勒斯坦攻擊喪命。(編輯：陳士廉)