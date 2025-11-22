馬克宏讚台打假訊息經驗值得借鏡 外交部：願與法國深化合作

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在法國北部城市阿拉斯（Arras）舉行「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談。（AFP）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前公開點名，除肯定台灣因應假訊息及資訊操弄的實務經驗外，更直言台灣所建立的打擊假訊息制度值得法國學習與借鏡。對此，外交部今（22日）表達誠摯感謝，也期盼能與法國等理念相近國家深化合作，藉由分享實務經驗，共同強化民主韌性，攜手反制假訊息。

外交部今（22日）發布新聞稿，指出馬克宏於日前在法國北部城市阿拉斯（Arras）舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。

廣告 廣告

外交部表示，感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積相關經驗可提供國際友人參考。

最後，外交部強調，台灣願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。





更多《鏡新聞》報導

批日對「無核三原則」態度曖昧 中方：須嚴加管束

日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌

中國「閃電再封」日水產 日料業者嘆生意像坐雲霄飛車