馬克宏讚台灣打擊中國假訊息 外交部：願合作提升民主韌性

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前表示，台灣身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國資訊戰攻擊，建立的打擊假訊息制度值得借鏡。對此，我國外交部今（22）日表示，我國願與理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性。

外交部今發出新聞稿指出，外交部注及，馬克宏11月19日在法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。

外交部感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。

外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。

