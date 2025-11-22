馬克宏讚台灣打擊假訊息 外交部：願分享共促韌性
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前公開讚揚台灣反制假訊息的經驗，外交部今天(22日)表示，感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。
外交部指出，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的做法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值，及以規則為基礎的國際秩序。
外交部說，馬克宏19日在法國北部阿拉斯(Arras)舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣做為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。
其他人也在看
高雄里長父子組犯罪集團 上百噸垃圾偷倒山谷遭收押禁見
檢警於19日前往現場會勘時，赫然發現三處山谷全被各式家庭垃圾填滿，從塑膠袋、回收物、藥袋到帳單一應俱全。辦案人員從垃圾中的信件、處方袋一路追查，意外發現垃圾竟然源自台南市。追查後發現，這批垃圾離開台南後，會先被運到燕巢區一處鐵皮屋集中「洗產地」也就是拆解、...CTWANT ・ 4 小時前
最美發言人吐槽「橘色手冊」 戰爭停電去哪掃QR code
耗資逾4000萬預算的《台灣全民安全指引》（國防手冊）近日陸續發放，國民黨前發言人李明璇拿到後火速研讀，指出手冊的一些不合理處，如整本手冊塞了10個左右的QR Code，但第2頁又寫危機時可能會斷電、斷訊，讓她傻眼喊「戰爭來臨是要怎麼掃描？」中時新聞網 ・ 4 小時前
阿嬤我們來玩遊戲 捷警靠童心對話喚醒婦人記憶 順利與家人重逢
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前一名七旬婦人在捷運府中站走失，獨自在大廳層徘徊，捷警接獲通報後立即趕赴現場，惟 […]民眾日報 ・ 4 小時前
早餐店價格狂漲！ 網友抱怨：「花了錢還吃不到健康」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導隨著物價上漲，早餐的價格也越來越高。一名網友在Dcard發文分享，簡單的吐司、蛋餅、豆漿，現在動輒比以往多出5至10元...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 4 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 21 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 1 天前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 3 小時前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 1 天前
民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、李美妍報導民進黨選對會尚未正式提名台北市長人選，不少外界點名綠委王世堅、沈伯洋、社民黨台北市議員苗博雅等人；台灣民意基金會董事長游盈隆昨（20）日則認為，若總統兼黨主席賴清德推沈伯洋參選「下場絕對是很難看」，但真的要贏現任市長蔣萬安，應提名前總統蔡英文，消息一出受到外界關注。對此，王世堅今（21）日受訪表態了！游盈隆昨日喊民進黨提名蔡英文參選台北市長，王世堅今日在立法院被堵訪表示，蔡英文擔任兩任總統後，希望能夠完完全全退休，並不想再過問政治。王世堅坦言，當然這項提議是好的，因為蔡英文確實是國內最強的，「但是，鐘鼎山林，各有其志，應該尊重被點名到的人意願是什麼樣子」。他指出，蔡英文在很多國家重大事務議題上大可以把過去經驗、智慧，可以發表一些看法、分析，但是蔡英文都沒有，而是一直謹守分際。前總統蔡英文（中）。（資料照／蔡英文辦公室提供）他也說，蔡英文身為前任總統，又是國內到現在為止最高票的連任總統，當然蔡英文的一言一行，大家都會解讀是不是可能再復出，「但是就我們大多數人理解，跟蔡前總統互動的時候，我們會非常了解蔡前總統的本意，就是希望能夠有一個很清靜、退休的時光」。同時，王世堅也表示，國家有必要用到蔡英文的時候，像蔡英文對於重大出訪都出面了，但僅止於此。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）另，面對游盈隆喊賴清德提名沈伯洋參選，可能會選得不樂觀，王世堅笑說，自己對沈伯洋不是很了解，所以他沒有辦法分析。此外，就民進黨秘書長徐國勇說自己是一名好人選，王世堅也回應，「我不敢啦，我不敢啦，他可能點錯了啦！」；他說，由於自己和徐國勇是好朋友，所以自己的名字大概隨時都在徐國勇的腦海裡，講來講去就會去講到他。最後，針對徐國勇喊頭痛台北市長人選太多一事，王世堅強調，符合先前他們分析，也就是民進黨人才濟濟，由於實在太多人選，這一點確實民進黨很積極在做分析。原文出處：快新聞／民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了 更多民視新聞報導李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」黃國昌將赴東吳演講談社運 網開酸：猜他「這三字」至少會講50次普發新版全民國防手冊！林飛帆喊必要工作：國際共同趨勢民視影音 ・ 1 天前
中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞]中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antó...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新版「台灣全民安全指引」1,100萬份全民國防手冊已經分批發放，不過，手冊中提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，國民黨前發言人李明璇竟覺得好笑，還宣稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日下午視察發放情形時受訪回應，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？針對李明璇對於手冊內容「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」批評，並稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」一事，林飛帆下午受訪指出，手冊這個概念其實在全民防衛手冊都有出現，像是最有名就是瑞典，瑞典從1943年起現在，甚至去年還有做一次更新，而每一本手冊核心概念就是「瑞典不會投降」。林飛帆表示，瑞典經歷蘇聯威脅、冷戰等挑戰，因此都有悠久傳統，便是告訴國民一旦遇到軍事侵略，瑞典人不會放棄抵抗；因此在「全民安全指引」將這段話放進去也是接軌國際經驗，同時象徵台灣人民有非常強自我保護以及協護身旁彼此的決心，這對國際社會來講也是重要訊息。國安會副秘書長林飛帆（中）。（圖／民視新聞）同時，林飛帆也提到，這幾天也看到友盟國家，紛紛對台灣全民安全指引表達支持，包括芬蘭駐台代表處、德國在台協會皆紛紛分享與轉發，就連美方AIT也在緊急應變網站中，放入手冊英文版連結，要給在台的美國居民。他也說，就在昨天法國正式也公布自己的全民指引手冊，事實上法國在3月份釋放全國發放手冊的消息，便一路做規劃；直到昨天正式發布手冊內容，也看到法國政府也全面性討論是否一樣透過視察挨家挨戶，讓每個民眾取得相關資訊。至於，對於李明璇的「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」言論，林飛帆強調，他不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法；之所以要推廣「全民安全指引」不外乎就是希望全民都能夠有充分資訊，知道當危機發生，不管天災地變、極端狀況要如何保護自己以及協助身旁的彼此。原文出處：快新聞／李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？ 更多民視新聞報導醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰喊「分工一下」吃台灣豬非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務民視影音 ・ 22 小時前
梁文傑提郝龍斌兩岸路線 打臉蕭旭岑「一國兩區」｜#鏡新聞
國民黨副主席蕭旭岑，日前表示：黨主席鄭麗文的兩岸路線是一國兩區！今天(11/20)，陸委會副主委梁文傑就回擊，翻遍2部法律沒看到這4字，梁文傑更表示，他贊成過去郝龍斌所提出的：中共要先承認中華民國才有兩岸和平，因此在討論一國兩區前，應該要先問中共承不承認中華民國。另外，中共對台也展開跨境鎮壓，國國台辦今天宣稱，已經收到上萬封檢舉台獨的信件。鏡新聞 ・ 1 天前
終結花蓮「傅氏王朝」！傳2026民進黨擬合作張峻 徐國勇：未知數
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，其中花蓮民進黨將派誰參選引發熱議，花蓮無黨籍議長張峻昨（20）日鬆口透露，民進黨確實曾接洽。對此，民進黨秘書長徐國勇受訪強調，目前仍是未知數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗強調日政府立場一貫 北京重申：立即收回錯誤言論
中日最近因台灣議題陷入高度緊張。日相高市早苗今（21）日強調她上月底與大陸國家主席習近平確認的雙邊關係大方向「毫無改變」，且政府對「存亡危機事態」（存立危機事態）的立場一貫。對此，北京方面再次呼籲日方立即收回「錯誤言論」。中天新聞網 ・ 21 小時前
政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」
即時中心／梁博超報導藍白去（2024）年挾人數優勢通過新版《財劃法》，卻因公式分母計算錯誤，高達345億元無法分配給中央與地方使用；然而藍白上週五（14日）通過再修版本，竟要舉債5,600億。行政院會今（20）日通過政院版本，將送往立院審議，行政院長卓榮泰強調，這是有著中央地方最大共識的版本，希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「若這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但未來立法院仍繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭。行政院今上午在院會通過「院版《財政收支劃分法》修正草案」，卓榮泰親上火線主持記者會，明確指出行政院絕不接受立法院通過的違憲違法版本，行政院將提出覆議，若覆議不成就釋憲，行政院絕對不會重編預算，也不會執行立法院所通過的版本，這就是行政院的底線。現場媒體問到，今天院會上直轄市代表有無不同意見？政院要如何說服地方？另外，行政院提出院版的財劃法草案後，下週二（25日）的程序委員會召委是國民黨立委翁曉玲，若沒辦法付委審查、遭到杯葛該怎麼辦？卓榮泰表示，剛剛在院會當中，代表六都的地方首長們，我想他們在表達疑慮前，都說過對行政院能在此時提出院版財劃法持正面態度；認為過去很難做到的工作，今天行政院做出來了。他強調，就內容的討論，地方首長當然會關心自己縣市未來分配的過程，因為政院是在前天（18日）才跟地方再度就事權分配做所有的確定。「雖然我們有經過試算，但這個試算一定要精準」，今天雖然沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助的數字做說明，但政院已把指標說明清楚。卓榮泰認為，地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一套合理、穩健的財劃法。至於地方幾位首長在院會所提出的問題，會中包括財政部莊部長、張秘書長都做了很清楚的說明。卓榮泰強調，若政院版《財劃法》能夠取得國人的支持與信任，「我想這就是對行政院最大的支持。」（圖／民視新聞資料照）若政院仍是覆議未成後又提出釋憲，卓榮泰坦言，這好像歷史的重回，「不過就我而言，我也忘記我已經提多少次覆議了！」但他要再次強調，行政院都只有在被動情況下才能提覆議。而這次因為有最大共識的版本，卓榮泰希望立院能夠有機會重新審視各種版本，「如果這個版本能夠取得國人的支持與信任，我想這就是對行政院最大的支持。」但如果未來立法院繼續杯葛，卓榮泰強調，他會要求、也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構的問題；若明年中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央政府或地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任？」卓榮泰表示，政院希望已送到立院的明年度中央政府總預算，能如期的、審慎的去審議。但立院若要求退回重編，卓榮泰說出重話，認為毫無道理、也無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編。「所以都是無法執行的，這道理很清楚。」原文出處：快新聞／政院版《財劃法》若遭杯葛？卓揆拜託民進黨團「據理力爭」 更多民視新聞報導轟藍白再修《財劃法》！卓榮泰：請立法院收回錯誤版本史上第二大漲點！台股終場飆漲846點 台積電收1455元最新／國教署急通報！北市校園被揚言放炸彈 警方積極追查民視影音 ・ 1 天前
2026新北選戰！無論三腳督.1對1 李四川皆具優勢
2026縣市長選戰，雙北的布局，首先在新北市長選戰，藍白會不會合？怎麼合？平面媒體公布新民調，顯示如果一對一，只有國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧；如果三腳督，也只有李四川領先，但差距很近。而另外在首...華視 ・ 5 小時前
鄭麗文笑總統昔任國代「小咖」 綠委嗆：沒氣度
國民黨主席鄭麗文19日，到台北市議會拜會自家議員，而眾人在閒聊時，是聊到近30年前彼此擔任國大代表趣事，當時同屆的還有總統賴清德，只是鄭麗文和議員汪志冰在回憶當年時，是用小透明，小咖來形容那時的總統，這也讓同期的立委鍾佳濱痛批，鄭汪兩人沒氣度！TVBS新聞網 ・ 1 天前