馬克宏讚「台灣因應假訊息經驗」 外交部盼分享經驗

法國總統馬克宏日前在其國內巡迴講座中，稱許台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，值得法國學習。對此，外交部回應，願與法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗，共同維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。

法國總統馬克宏。（美聯社）

外交部今發布新聞稿，指出法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（2025）年11月19日在法國北部Arras舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。

廣告 廣告

外交部感謝馬克宏總統對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。

外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。

外交部大樓。（資料照／中天新聞）

延伸閱讀

高雄垃圾山主嫌同框綠民代！柯志恩猛酸：也是自盜自演？

對比高雄頻爆垃圾山 陳學聖推崇張善政、譏綠只會「拜幾間廟」

與垃圾山主謀李有財關係匪淺？ 許智傑、賴瑞隆：惡意抺黑連結就提告