馬克宏豪賭建「掠食者航母」！將取代戴高樂號2038年服役，法國真能維持「戰略自主」？

法國總統馬克宏12月21日在阿布達比向駐中東法軍宣布，法國將啟動「新一代航空母艦」（PANG）建造計畫，預算約102.5億歐元（約合新台幣3788億元），目標在2038年接替現役，加上2001年服役的「戴高樂號」，強化法國作為「海上強國」的遠洋投射能力。

「軍事戰略」結合「產業政策」

外電報導，馬克宏把新航母形容為「在掠食者時代必須被敬畏」的海權象徵，同時也是一項法國國內工業與就業工程：他強調計畫將帶動大量供應鏈、尤其以中小企業為主，並承諾親自到造船廠與業者會面，展現「國家下單、國家背書」的政治訊號。法國此舉也被解讀為在俄烏戰爭、紅海與印太航運風險升高之際，確保法國能維持獨立的遠洋航空戰力，避免「沒有航母就沒有戰略自主」的尷尬。

根據路透報導，新航母PANG將比戴高樂號的規模更大：排水量約7.8萬噸、船長約310公尺，可搭載約30架艦載戰機，全艦約2,000名官兵與作業人員，並採核動力，以提升續航、出動頻率與長期部署能力。外電也指出，法國規劃採購美國的「電磁彈射系統」（EMALS）等關鍵設備，意味著在「歐洲戰略自主」敘事下，法國仍必須在若干核心子系統上與美國深度合作，以壓縮時程與風險。

法國總統馬克宏與總理勒克努。馬克宏宣布法國將啟動「新一代航空母艦」（PANG）建造計畫，預算約102.5億歐元。（美聯社）

102.5億歐元的豪賭：財政壓力與政治選擇

儘管馬克宏把新航母包裝為國力與就業引擎，路透報導引述專家提醒，法國國內已有部分中間派與溫和左派議員有不同意見，他們主張在財政吃緊下「延後」此案；換言之，航母不只是軍備，更是「國家資源如何分配」的政治爭議點。

但從馬克宏宣布建造新航母，地點選擇在波斯灣、靠近荷莫茲海峽的戰略地點來看，法方刻意把它放進「能源海上通道、遠洋投射、盟邦協同」的框架，對內是軍工產業總動員，對外則是宣示法國在全球動盪中仍要保有「能打、能到、能久留」的海權工具。

馬克宏選擇在波斯灣、靠近荷莫茲海峽的戰略地點對部隊宣布。圖為荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。（取自google map，呂政嘉製圖、提供。）

為何2038才服役？關鍵在「接班窗口」

法國目前只有1艘航空母艦「戴高樂號」，而且是歐洲唯一的核動力航母。從2001年開始服役的核動力潛艦，排水量約 42,000 噸，艦載機有Rafale M戰機、E-2C Hawkeye空中預警機，母港在土倫（Toulon）。法國是歐洲「唯一具備完整戰略自主作戰能力」的國家，也是歐洲實質軍力前三名。



戴高樂號服役已超過20年，法國評估在2030年代末退役屬合理時間點，而新航母在2038入列，等於把「航母戰力不中斷」當作底線：若計畫延宕，法國可能面臨多年沒有航母的空窗期，對其海外利益、海外基地與盟邦承諾都會造成壓力。

因此，外電解讀馬克宏此刻拍板，既是展「戰略自主」的軍事需求，也是對法國造船、核工業與艦載航空體系發出的長期訂單訊號：法國要保留的不只是「一艘航空母艦」，而是一整套能獨立運作的海上航空作戰產業鏈與技術體系。

