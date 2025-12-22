馬克宏赴阿聯視導駐軍 宣布建造新型航艦

記者賴韋廷／綜合報導

法國總統馬克宏21日視導駐阿拉伯聯合大公國法軍部隊時宣布，已決定啟動新世代航艦（PANG）建造工作；新航艦預計在2038年完工服役，並取代自2001年開始服役的「戴高樂號」（R91）航艦，顯示法國決心維持法軍的遠洋兵力投射能力。

軍聞網站「Naval News」報導，馬克宏在阿布達比宣示這項新航艦計畫，他說：「依據最近2項軍事規劃法，並在完成徹底而審慎的評估後，我已決定為法國建造一艘新航艦。」顯示法國海軍持續推動戰力的現代化，馬克宏更強調：「在這個充滿掠食者的時代，我們必須足夠強大，才能令人生畏。」計畫透過取得新航艦，強化嚇阻能力。

報導指出，「PANG」計畫於2020年便展開初步設計及技術研究，法國防部也於去年花費6億歐元（約新臺幣220.7億元），採購反應爐、圍阻體，以及蒸汽系統的關鍵零組件。

「PANG」航艦預計全長310公尺、寬90公尺，標準排水量約7.8萬噸，動力系統與艦上配備全面電力化，配備2座新型K22核能反應爐，3座新型電磁彈射系統（EMALS）、3條先進攔截索（AAG），並於右舷配置2座大型升降機。其最高航速暫定約27節（約每小時50公里），包括艦載機與地勤單位在內，艦組員總數約2000人。

「PANG」航艦飛行甲板面積為1.72萬平方公尺，可搭載30架戰鬥機、3架E-2D「鷹眼」預警機與5至6架通用直升機，未來也可能搭載無人戰鬥飛行載具（UCAV）。報導說，由於新一代有人及無人戰機都尚未完成開發，因此PANG服役初期將搭載「飆風」F5型戰機及無人飛行載具（UAV）。

報導說明，「PANG」航艦預定由海軍集團公司大西洋造船廠建造，規劃於2032年進行組裝、2035年轉移至土倫完成後續艤裝與核燃料裝填作業，並於2036年下水展開海試、2038年正式服役，擔負法軍新世代海上航空戰力。

「PANG」航艦可搭載30架戰鬥機、3架預警機與5至6架通用直升機，未來也可能搭載無人戰鬥飛行載具。圖為該艦想像圖。（取自海軍集團）

「PANG」航艦排水量近8萬噸，配備電磁彈射系統及先進攔截索。圖為該艦想像圖。（取自海軍集團「X」）

馬克宏宣布正式啟動「PANG」建造工作，以維繫法國海軍戰力。（截自法國總統府「X」影片）

現役「戴高樂號」航艦計畫於2038年退役，由新型「PANG」航艦接手戰備任務。圖為「戴高樂號」。（取自法國海軍「X」）