馬克宏轉赴四川 中國宣布新一對大貓熊2027年赴法
（中央社台北5日電）正在中國訪問的法國總統馬克宏昨晚自北京轉抵大貓熊故鄉四川之際，中國野生動物保護協會宣布，已與法國博瓦勒動物園簽署延續大貓熊保護國際合作意向書，新一對大貓熊擬於2027年抵博瓦勒動物園，合作期限10年。
上觀新聞等陸媒披露了上述消息。馬克宏前天（3日）抵達北京，進行為期3天的國是訪問。中國國家主席習近平昨天與馬克宏共同會見媒體時指出，促進兩國人文交流，展開新一輪大貓熊保護合作。
中法雙方同意保持密切溝通，依照大貓熊保護國際合作要求和技術標準，推進延續合作協議盡早正式簽署。
報導提到，此前旅居法國博瓦勒動物園（Zoo de Beauval）的大貓熊「歡歡」和「圓仔」已於上月返回四川成都大貓熊基地。歡歡和圓仔原計畫留法至2027年1月，因「歡歡」診斷出腎衰竭不得不提前回國。牠們的雙胞胎幼崽「歡黎黎」、「圓嘟嘟」將繼續留法至2027年1月項目結束。（編輯：周慧盈/朱建陵）1141205
