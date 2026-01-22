馬克宏達沃斯演說戴墨鏡 川普酸：搞什麼鬼

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20號在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，一副型男打扮，造型相當搶眼引發討論，其中，美國總統川普（Donald Trump）開酸直言，「搞什麼鬼」。

戴墨鏡非耍帥 法媒：馬克宏因右眼微血管破裂

馬克宏戴著墨鏡發表演說。圖／美聯社、路透社

馬克宏在演說上宣布，「我們決定參與在格陵蘭舉行的聯合軍演，不會威脅任何人」，不過比起演說內容，他臉上那一副藍色飛行員墨鏡更加引人注目。而且不只在台上，連前往場邊會談的路上和召開記者會，他都全程佩戴墨鏡，看起來相當冷酷搶眼。

在場邊會談時，馬克宏也全程佩戴墨鏡。圖／美聯社、路透社

最近和他槓上的美國總統川普也忍不住開酸，「昨天我看到馬克宏戴著那副漂亮的墨鏡，搞什麼鬼。」

而外界一度認為，馬克宏戴墨鏡是為了擺出高姿態，應對川普的關稅的和格陵蘭主權威脅，但法國媒體指出，馬克宏之所以在室內戴墨鏡，是為了遮掩他眼部的傷勢。

視察部隊一度戴墨鏡 馬克宏曝眼睛不太美觀

早在上週視察法國部隊時，馬克宏的右眼就有明顯紅腫，他當時也自己表示，「請原諒我的眼睛不太美觀。」

法國媒體指出，馬克宏的右眼出現微血管破裂，不會引發疼痛或影響視力，通常2週內會自行痊癒，戴上墨鏡不只保護了他的眼睛，也維護了法國元首的形象。

馬克宏的右眼上週就出現明顯紅腫。圖／美聯社、路透社

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／陳盈真

