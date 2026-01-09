馬克宏重批美「強權即公理」 憂格陵蘭被入侵

法國總統馬克宏八日強烈批評美國總統川普主政下的華府政策，警告美國正「逐漸背離」部分盟友，並試圖「掙脫國際規則」。

馬克宏在艾麗榭宮對法國駐外大使發表演說時，嚴詞譴責「強權即公理」做法，使人們開始「擔心格陵蘭是否會被入侵」。

他說：「強權即公理會造成最大混亂，民眾每天都在擔心，格陵蘭是否會被入侵，加拿大是否會面臨威脅成為美國第五十一州，或者台灣是否會被進一步包圍。」

馬克宏指出，當今世界「日益失序」，美國和中國在內的大國「極有可能瓜分世界」，並直言美國作為「既有強權」，卻「逐漸背離部分盟友，並擺脫直到最近仍在倡導的國際規則」。

馬克宏說，在「多邊機構的運作效率愈來愈低」之際，「全球治理」至關重要。他對美國的評論雖然尖銳，卻並未主張與華府決裂。

馬克宏在演說中還批評中國「愈來愈不掩飾的商業侵略性」，並指俄羅斯已成為「破壞穩定的力量」，對烏克蘭的戰爭至今仍看不到盡頭。

德國總統史坦麥爾也強烈批評川普執政下的美國外交政策，呼籲國際社會勿讓世界淪為「賊窩」，「不要讓毫無道德底線的人為所欲為，使某些地區甚至整個國家被少數大國視為私有財產」。

路透報導，史坦麥爾這番重話，顯然是針對美國動武推翻委內瑞拉總統馬杜洛一事，直指全球民主正遭受前所未見的攻擊。

史坦麥爾並表示，美國的行為構成第二次歷史性斷裂，「我們最重要的夥伴美國價值崩解，而美國正是協助建立這個世界秩序的國家」。

