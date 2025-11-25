馬克宏：和平方案不得使烏屈服 法面對俄威脅不能示弱

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天(25日)表示，結束俄烏戰爭的任何方案，不能迫使烏克蘭「屈膝投降」，並強調法國在面對俄羅斯威脅時不應示弱。他指出，美國提出的和平計畫包含值得討論的內容，但仍需要進一步協商與改進。

日前，法國、德國與英國領袖關注美國提出的俄烏和平計畫，其中要求基輔做出多項讓步，引發各方討論。三國領袖共同強調，解決俄烏戰爭的任何方案都必須「完全」讓烏克蘭參與，且所有牽涉到歐洲或北大西洋公約組織（NATO）利益的決定，都應獲得歐洲夥伴與北約盟國的共識。

法新社報導，馬克宏接受RTL電台(RTL Radio)專訪時表示：「我們想要和平，但不能是實質上的投降，不能把烏克蘭置於絕境，也不能讓俄羅斯有更多空間繼續推進。」他並說，美方方案朝「正確方向」邁出一步，其中有多項值得「討論、談判與完善」的內容。

馬克宏同時強調，面對近年越來越具侵略性的俄羅斯姿態，法國必須展現堅定立場。他表示：「在這樣的威脅面前示弱是錯誤的。如果我們希望保護自己—這是我唯一關切的──法國必須展現不會在對我們構成最大威脅的力量面前示弱。」