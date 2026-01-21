馬克宏：絕不向霸凌者低頭

在瑞士達沃斯20日舉行的世界經濟論壇（WEF）現場，美歐外交衝突劍拔弩張。面對美國總統川普意圖奪取格陵蘭主權的強硬姿態，論壇現場「批川聲」四起，法國總統馬克宏公開反擊稱「歐洲絕不向霸凌者低頭」。

為應對主權威脅，馬克宏證實已請求北約在格陵蘭舉行軍演，並表態法方已準備好參與其中。與此同時，美五角大廈也下令1500名北極精兵待命，北極局勢急遽升溫，雖美方聲稱此舉是因應國內示威，但國防專家指出諸多疑點，憂心恐是「對格陵蘭動武」的軍事幌子。

路透報導，馬克宏在達沃斯的演說中措辭極為嚴厲，他強調，歐洲與法國不會被動地接受「強權法則」，否則各國將「淪為附庸」。馬克宏當天因眼睛微血管破裂而戴著墨鏡出席，被解讀為在對抗川普施壓下展現強硬形象。

這場外交對立已升級為美法領導人角力。川普不僅威脅對法國葡萄酒和香檳徵收200％的懲罰性關稅，還在其社群平台「真相社群」公開了馬克宏發給他的私密簡訊內容，嚴重破壞外交慣例。對此，馬克宏態度強硬，明確表示論壇期間無意與川普交談，也拒絕更改行程與川普會晤。

此外，法國總統府呼籲北約在該領土軍演，已獲北約領袖響應，並警告川普的策略恐導致盟邦關係分崩離析。格陵蘭當地的緊張情緒亦達頂峰，格陵蘭總理已要求民眾及政府部門開始為「潛在軍事侵略」做準備。丹麥軍隊已擴大在格陵蘭演習規模，且不排除持續一整年。

最令外界不安的是美軍事動向。據丹麥媒體《Politiken》報導，五角大廈下令隸屬陸軍第11空降師的1500名北極作戰精銳進入待命狀態。儘管美方稱其任務是因應明尼蘇達州的示威，但專家指出，城市巡邏通常由國民兵負責，動用專門受訓於北極環境的精銳部隊顯然「啟人疑竇」。前丹麥國防情報局官員警告，這顯示入侵格陵蘭已成「真實的可能性」，未來幾天需密切觀察該部隊是否裝載武器及補給。