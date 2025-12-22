馬克宏「陣前背叛」梅爾茨? 歐盟凍俄財資產卡關 英日另行再加碼援烏

歐盟凍結俄羅斯資產未達共識，轉以借貸方式援助烏克蘭900億歐元。 圖：翻攝自 X @KShevchenkoReal

歐盟於上週四（18 日）同意以借貸方式，向烏克蘭提供 900 億歐元（約新台幣 3 兆 1,500 億元）資金，以維持其財政與國防運作。然而，關於沒收或動用凍結俄資產的共識仍未達成，歐盟在法律風險與政治後果評估上立場持續分裂。

德國與歐盟執委會過去曾嘗試說服比利時動用約 2,000 億歐元（約新台幣 7 兆元）的凍結俄羅斯資產，但最終未能成功。依相關估算，若其他捐助國與國際機構能補足逾 500 億歐元（約新台幣 1 兆 7,500 億元）資金缺口，這筆 900 億歐元貸款可支撐烏克蘭約兩年的國防支出。

據《金融時報》報導，德國總理默茨曾在歐盟峰會上力推動用俄羅斯凍結資產作為對烏援助來源，但最終因法國立場轉向而告失敗。法國總統馬克宏公開未明確反對該構想，私下則對其合法性表達疑慮，並擔憂在高債務與政治不穩情況下，法國難以承擔相關擔保責任。最終，法國與比利時、義大利等反對動用凍結資產的國家站在同一陣線，使德法之間出現明顯裂痕。

報導指出，英國亦排除動用凍結於俄羅斯的約 80 億英鎊（約新台幣 3,200 億元）資產援助烏克蘭的可能性。英國原本計畫與歐盟、加拿大及澳洲協調行動，但在歐盟未能就相關方案達成一致後選擇退出。不過，英國仍承諾每年提供 30 億英鎊（約新台幣 1,200 億元）的軍事援助，並將加快世界銀行 20 億美元（約新台幣 640 億元）擔保資金到位，以因應烏克蘭的迫切需求。

在歐洲內部分歧之際，日本也宣布將對烏克蘭追加 60 億美元（約新台幣 1,920 億元）援助。烏克蘭總統澤連斯基對此表示感謝，並肯定日本作為太平洋盟友在支持國際秩序上的角色。

此外，烏克蘭近日與葡萄牙簽署武器出口協議，葡萄牙承諾未來五年每年斥資 2,500 萬歐元（約新台幣 8.75 億元）採購烏克蘭防務產品，總額約 1.25 億歐元（約新台幣 43.75 億元）。與此同時，俄羅斯無人機屢次進入波蘭、羅馬尼亞、芬蘭等北約國家邊境空域，近期甚至波及土耳其，北約方面的回應則相對低調。

整體而言，西方國家對烏克蘭的支持仍在持續，但方式正逐步轉向以可持續的借貸與長期承諾為主，而非直接沒收凍結資產，以降低法律爭議與潛在報復風險。

