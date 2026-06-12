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法國總統府愛麗舍宮（Elysee）宣布，法國總統馬克宏將於6月25日在法國東南部城市安提比斯（Antibes），接待義大利總理Giorgia Meloni，這將是兩位領導人首次舉行的雙邊峰會。

法國總統府表示，這場備受矚目的首場法義雙邊峰會，將在法國東南部的濱海小鎮安提比斯（Antibes）登場。兩國領導人將藉此機會，針對多項關鍵議題進行深度交流。

愛麗舍宮在聲明中指出，本次峰會將提供一個重要契機，用以深化法國與義大利在數個戰略領域的合作，其中特別涵蓋了國防、太空科技、能源轉型以及基礎設施建設等重要項目。

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馬克宏與義大利領袖Giorgia Meloni的這次會晤，被外界視為兩國關係發展的重要指標。雙方預計將透過這次峰會，進一步鞏固歐洲核心國家之間的戰略夥伴關係。

原文出處：馬克宏25日會晤Giorgia Meloni 舉行首場法義峰會

本文由AI協作，經編輯審核後發布