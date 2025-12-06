馬克洪穿西裝切磋乒乓球 與陸名將王楚欽、孫穎莎對戰
法國總統馬克洪訪問四川成都期間，展現親民魅力與運動外交手腕，親自與中國乒乓球名將王楚欽和世界排名第一的奧運冠軍孫穎莎切磋球技，贏得現場觀眾熱烈掌聲。馬克洪不僅在球場上表現出色，還在四川大學發表演講，呼籲國際合作以應對全球挑戰，受到學生熱情歡迎。同時，法國第一夫人碧姬也參觀了成都大貓熊繁育研究基地，見到曾旅居法國的「圓夢」，並達成新一對大貓熊赴法合作10年的協議。
身穿正式西裝和皮鞋的法國總統馬克洪在成都訪問期間，展現出十足的運動家精神，親自拿起球拍與中國乒乓球名將王楚欽和孫穎莎同台較量。馬克洪與法國隊新星帕瓦德組成搭檔，一同對戰奧運金牌得主孫穎莎。比賽中，馬克洪多次成功接球，甚至打出精彩的擦邊球，並主動舉手示意，這一舉動立即引來現場觀眾熱烈的歡呼聲。
在與球員交流環節，馬克洪親切地稱呼孫穎莎為「Sha Sha」，並當面讚賞她的出色表現。他對孫穎莎表示：「恭喜妳，做得好，非常厲害，有好幾項冠軍。」
馬克洪在成都的運動外交活動不僅限於乒乓球賽事。前一天，他還現身錦城湖公園進行晨跑，展現親民一面的影片迅速在社群媒體上引起熱議。當馬克洪來到四川大學演講時，他受到了如同搖滾巨星般的熱烈歡迎，現場學生熱情高漲，有學生甚至高喊「我愛你」表達對馬克洪的支持。
在演講中，馬克洪強調：「我們正處於前所未有的分裂時刻，因此為了實現和平，為了建立未來的繁榮，為了贏得我所提到的技術、氣候和人口變革，都需要更多的合作。」他呼籲國際社會加強合作以應對全球性挑戰。
與此同時，法國第一夫人碧姬參觀了四川成都大貓熊繁育研究基地，與她的貓熊「乾兒子」「圓夢」見面。「圓夢」曾於2012年從北京租借給法國，並於2023年返回中國。此次訪問中，法方成功達成「貓熊外交」目標，雙方同意新一對大貓熊將於2027年前往法國，合作期限長達10年。
