馬克筆、折疊桌 心願樹點燈為雲林家扶兒募集耶誕禮

懸掛雲林家扶中心孩子耶誕心願的心願樹點燈，邀請大家認捐當耶誕老公公送禮。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為雲林家扶兒童募集耶誕禮物的「心願綻放．愛心飛翔」心願樹活動今(17)日點燈，今年要幫333名孩子實現心願，8歲學童想要一個溫水瓶，因為海邊很冷，希望冬天可以吃到熱熱的食物或溫水；10歲、4歲學童想要馬克筆，他們想要畫一張美麗的畫送給最愛的媽媽及阿嬤。

點亮心願樹為雲林家扶兒童募集耶誕禮物活動今年邁入第20年，今天邀集多個公益團體在虎尾非營利幼兒園點燈，承辦虎尾非營利幼兒園的樂活產業發展協會教育總監，也是心願樹活動發起人韋明淑表示，家扶孩子想要的耶誕禮物都不是昂貴的，或許一家企業就能全部捐助，透過開放認捐方式募集，溫暖孩子的心，讓他們感受到社會各界關懷及愛。

雲林家扶中心主委陳燦勳指出，今年有333個孩子寫下耶誕心願，11歲女孩想要一張折疊小桌子，可以跟妹妹、姊姊一起寫功課；11歲女童愛畫畫，想要「日本繪師到我家」一書提升自己的能力，另有不少男孩子想要棒球、籃球、球鞋等運動用品，還有人想要文具、書包。

專程從台中來的台中市醫師夫人聯誼會、世華大台中分會、台中市惠中扶社、台中中英扶輪社及世界華人工商婦女企管協會台中市分會成員們，除認捐心願樹禮物，還捐贈30萬元扶幼經費，另虎女獅子會當場認捐140份禮物。

韋明淑說，小朋友的心願卡都懸掛在心願樹上，歡迎民眾熱情響應，洽詢電話05-6320355，募集到的禮物將在12月11日送到雲林家扶轉交給孩子。

