馬克華伯格《全家逃走》 認女兒戀愛是噩夢

由馬克華伯格、蜜雪兒摩納漢主演的動作喜劇電影《全家逃走中2：在節難逃》在Apple TV+上線，這回2人再度回歸，原本一家人要在歐洲度過耶誕假期，卻又出現神祕人物攪局，展開另一場爆笑又失控的假期。日前2人接受線上訪問時，提到一場在移動巴士上的打鬥戲，馬克華伯格坦言其實有點危險，雖然只有撞到瘀青，但還是被嚇到，「不過蜜雪兒玩得很開心，她超愛衝上來救我，還拿著滅火器狂砸」。

片中2人遠在英國的女兒交了男朋友，戲外他們也確實有女兒，提到當女兒開始談戀愛的反應，馬克華伯格深吸一口氣直言：「我的反應非常真實，對我來說這簡直是最糟的噩夢，但我也慢慢接受。」不過他也希望自己的女兒可以早點找到真正的靈魂伴侶，「這樣會讓我輕鬆很多」。

蜜雪兒摩納漢也分享自己身為人母看到女兒長大的感受，「我也希望女兒可以早點遇到對的人，這是一個很特別的里程碑，你永遠不會覺得自己準備好了，會想要在他們離巢前多與他們相處」，她說這就是這部電影特別的地方，所有家庭都能獲得共鳴，懂這些感受。

2人也分享家庭觀，馬克華伯格稱自己若沒工作就一定在陪家人，「我跟我太太一直在想辦法讓孩子們追求自己興趣的同時，仍然維持家庭的連結」，同時他笑說：「以前我會演很多不同角色，我現在比較常演爸爸，這些經驗都會讓我帶進角色裡。」蜜雪兒摩納漢提到家人也坦言，自己和老公的人生就是圍繞著孩子和家庭，因此能夠拍一部以家庭為核心的電影，讓她十分珍惜。