馬克西轟35分！勇士傷兵滿營 終場遭補籃絕殺

（記者許皓庭／綜合報導）金州勇士今（5）日作客費城再次面臨傷兵困境，陣中主力柯瑞（Stephen Curry）及巴特勒（Jimmy Butler）缺席，首節更因手感低迷僅攻下10分，寫下本季聯盟新低與柯爾（Steve Kerr）執教以來的單節最差紀錄。最終在比賽最後一分鐘遭七六人補籃絕殺，以98比99吞下一分惜敗，而核心前鋒格林（Draymond Green）也因傷提前退場，雪上加霜。

此役勇士從開局便陷入困境。球隊進攻端屢次外線失手、場上空間壓縮，首節僅以10比30落後。七六人則把握對手陣容短缺的弱點，靠著馬克西（Tyrese Maxey）單節猛攻12分迅速拉開差距。勇士本季因年齡結構與傷勢問題持續影響戰力，即便柯瑞上場時能帶動攻勢，但隊友起伏與防守強度不足，使團隊難以維持穩定輸出。

除了兩位主將缺陣外，格林今日僅上場9分鐘便因右腳不適退場，留下3分、3籃板與1次阻攻。他向來是勇士的防守支柱與戰術串聯核心，而他的退場使團隊在攻防兩端都面臨更大壓力，也成為此戰落敗的關鍵因素之一。

費城方面持續保持壓制力道。馬克西此戰手感出色，全場攻下35分、3籃板與2助攻，外帶4顆三分球。他在近期表現亮眼，賽前場均32.5分、4.8籃板與7.5助攻，已成為MVP 討論名單中的熱門人選。本場比賽他多次在關鍵時刻穩定輸出，帶領球隊維持競爭力。

勇士雖在末節展現韌性，打出32比19的反撲攻勢，終場前1分12秒時還曾以4分反超比分，但接下來未能再得分。七六人探花艾奇康（VJ Edgecombe）在比賽最後時刻搶下關鍵籃板補進致勝一球，使勇士功虧一簣。

截至今日比賽結束，勇士戰績滑落至11勝12敗，仍處於西區附加賽邊緣。球隊今年面臨明顯調整期，包含進攻起伏、陣容老化與傷勢累積等層面皆待改善。柯爾賽後談到團隊狀況時指出，球員需保持專注並持續找到正確的攻擊方式，才能避免早段落後的情形再次發生。

七六人則在主將馬克西帶領下展現出穩定火力，成功把握勇士戰力短缺的機會，於主場拿下勝利。球季進入中段，各隊陣容調整與健康狀況將更加影響戰績，這場戰役也凸顯了勇士在面對大型球隊時仍需提升整體攻防節奏的挑戰。

