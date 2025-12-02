馬克龍訪華：「他不能再像2023年那樣冒險」

（德國之聲中文網）應中國國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍將於12月3日至5日訪華，這將是馬克龍第四次對中國進行國事訪問。他將於周三訪問北京故宮，周四在北京會見習近平，並於周五訪問成都期間再次會見習近平。

針對馬克龍的這次訪問，榮鼎集團的中國分析師諾亞·巴爾金（Noah Barkin）告訴路透社：“他需要向中國領導人明確表示，歐洲將對來自北京日益增長的經濟和安全威脅做出回應，同時防止緊張局勢升級、防止出現全面貿易戰和外交破裂。”

“這並非易事，”他說道。

“要摒棄簡單的二元選擇”

此前的7月，歐盟委員會主席馮德萊恩對中國進行了一次氣氛緊張的訪問，她當時表示，歐盟與中國的關系正處於“轉折點”。

英國首相斯塔默和德國總理梅爾茨（又譯“默茨”）也計劃在明年初訪問中國。

英國首相斯塔默本周一（12月1日）表示，中國對英國構成“國家安全威脅”，但他同時為加強與中國的接觸辯護，稱更緊密的商業聯系符合英國利益。他表示，“要摒棄簡單的二元選擇”，稱現在“既非黃金時代也非冰河時代”。

這凸顯了歐洲在面對中國時矛盾並且復雜的態度。路透社的報道指出，目前中歐貿易緊張局勢加劇，中國廉價出口產品——尤其是鋼鐵產品，正沖擊歐洲產業。此外，歐洲還擔憂中國在電動汽車領域的技術優勢日益增強，擔憂中國在稀土領域的統治地位可能會威脅到歐洲關鍵產業的供應。與此同時，華盛頓的關稅政策打壓全球貿易，北京正抓住機會塑造自己作為商業伙伴的形象。

馬克龍訪華前夕，其顧問團隊表示，馬克龍將推動貿易格局的再平衡，促進中國國內消費，並希望“創新成果能夠共享”，從而使歐洲獲得中國技術。

業內人士表示，盡管法國空客最近在中國開設了一條新的裝配線，但空客不太可能在馬克龍訪華期間獲得期待已久的大額飛機訂單。此類交易是北京針對華盛頓的籌碼，而華盛頓正敦促北京對波音公司做出新的采購承諾。

“馬克龍不能冒險”

路透社報道指出，馬克龍會極力避免重蹈2023年訪華時的覆轍。當時，他在返回法國航班上接受采訪時發表的有關台灣的言論，在美國引發了強烈反彈。他當時呼籲歐盟實施戰略自主，稱不該因為台灣卷入中美沖突，並稱歐盟可以成為與中、美並駕齊驅的“第三極”。

“馬克龍不能像2023年那樣再次擅自行動，”分析師巴爾金說道。他還補充說，馬克龍當時的言論 “誤導了人們對法國對華政策真實立場的判斷”，給人造成他拒絕在中美之間選邊站隊的印象。

據路透社報道，馬克龍的顧問團隊表示，繼日本首相近期“台灣有事”的言論引發與北京的外交爭端後，馬克龍會力主維持台灣現狀，並敦促中國不要升級事態。

“我希望他這次能更加謹慎，”巴爾金說。“這次對法國和歐洲來說，利害關系更大。”

