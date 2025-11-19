馬公交通岔路車禍 白沙鄉代會主席受傷

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市文德路與經國路岔路口，今(19)日發生一起自小客車與小貨車對撞車禍，由於撞擊力道過大，導致小貨車翻覆，駕駛受困車內，由於當地為澎湖交通要衢，車輛翻覆影響交通，警方派員前往現場指揮，並通報消防局前往現場救援，當消防人員抵達現場，小貨車駕駛已自行脫困，消防人員將2名受傷駕駛分別送醫。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午9時37分接獲民眾報案指出，馬公市文德路與經國路岔路口有1部自小客車與1部小貨車相撞，小貨車翻覆，駕駛疑有受困情形，請求派遣人車前往救援。消防局獲報後，立即出動馬公分隊71、91、92車，共3車6人前往搶救。

勤務人員到達現場後回報，現場係自小客車與小貨車相撞，小貨車翻覆，該車駕駛已自行脫困，2部事故車輛駕駛人均有受傷情形，經救護人員初步處置後，傷者2人送三總澎湖分院救治。

根據了解，自小客車駕駛是白沙鄉代表會主席吳良添，他的腳膝蓋受傷，日前才宣布將參選下屆白沙鄉長寶座，由於吳良添也是前澎湖區漁會理事長，行進方向是澎湖區漁會，可能是前往澎湖區漁會洽公，途中不慎發生車禍。詳細肇事責任歸屬，刻由馬公警分局交通分隊調查釐清中，但依現場肇事痕跡及撞擊力道，初步研判車速過快可能是主因，加上東北季風側風強烈，才會讓底盤較高的小貨車翻覆，還好雙方駕駛都僅受到輕傷。

