馬公入榜全球好客城市 玩轉亞洲復古商圈挖寶

連假出遊最佳去處看過來！Booking.com發布2026年「旅客評分卓越獎」，澎湖縣「馬公市」強勢入榜「全球最好客城市」；同時推薦「亞洲5個復古商圈」，像是台北中山區的赤峰街巷弄，能讓熱愛古著的文藝青年盡情挖寶，韓國首爾鐘路區的東廟市場，可以掌握與國際伸展台同步的混搭美學。針對哈韓族提供「韓國濟州島5大冬日體驗」，不妨來趟別具一格的冬季之旅。

Booking.com揭曉2026年「旅客評分卓越獎」名單，義大利以約21.5萬名獲獎合作夥伴連續9年居冠，其次為法國、西班牙、德國、英國。在「全球最好客城市」榜單中，義大利蒙特普齊亞諾以保存完整的中世紀城鎮風貌聞名，旅人可漫步於石板街道、品嚐托斯卡尼經典紅酒，並感受當地居民延續至今的慢活生活文化。

國內也有縣市入榜最好客城市，澎湖縣馬公市融合熱鬧的老街、百年古廟以及迷人海景，呈現台灣離島漁村文化，還有富饒的海鮮和在地小吃。每年登場的澎湖國際海上花火節更吸引各地旅客前來，在璀璨煙火和海灣夜色中感受離島特有的熱情魅力。

同時，Booking.com提出「亞洲5個復古商圈」旅行建議。在台北中山區漫步於赤峰街、南西商圈及林森公園編織的巷弄中，熱愛獨立設計的人可欣賞硬派美式工裝、日系職人服飾及優雅的歐式禮服，各類風格在此錯落有致。到首爾鐘路區可在廣藏市場品嚐道地的醬蟹和酥脆綠豆煎餅，再到鄰近的「東廟古著市場」挖寶；若想抓住與國際伸展台同步的混搭美學，東廟絕對是引領遊客探尋時尚靈魂的必經之站。

亞洲時尚產業重鎮日本東京，除了新宿、原宿和澀谷外，下北澤正是當今東京最炙手可熱的復古地標，不僅曾獲選為《Time Out》「世界最酷街道」第2名，更是《米其林旅遊指南》欽點的必訪之地。香港油尖旺區的古著店不走主流的大規模陳列，而是隱藏在城市的角落，等待有心人去發掘，穿梭在旺角和油麻地的巷弄間，每一處都是等待挖掘的寶藏。

冬季的韓國濟州島以其獨特的冰雪美景、盛開的花卉、豐富的文化體驗和新鮮的當季美食，成為暖冬旅遊的熱門地點。力推韓國「濟州島5大冬日體驗」，從登上白雪皚皚的漢拏山欣賞稀有的霧淞奇景，到山茶花之丘沉浸在浪漫的粉紅花海，親手採摘濟州名產黃金橘子，探訪海女博物館感受獨特的海洋文化，前往9.81 Park享受刺激的重力賽車，都會讓人流連忘返。

