馬公北辰市場凌晨大火！火舌迅速延燒吞噬多個攤位
澎湖最大雜貨市場馬公北辰市場今（13）日凌晨發生火警，適逢鳳凰颱風外圍環流帶來大雨，仍難阻火勢蔓延。火舌迅速吞噬1樓多個攤位，現場警報聲大作，澎湖縣消防局獲報後緊急派遣多輛消防車前往灌救，警方同步封鎖市場出入口，防止人員進入影響救災。
北辰市場清晨火警延燒，澎湖消防緊急撲滅無人傷亡。（圖／澎湖縣政府消防局提供）
消防局指出，凌晨1時18分接獲通報，指馬公市大智街18巷4號前方攤位起火，隨即動員第一大隊、馬公、澎南、白沙及港務消防分隊共9車21人搶救，由副大隊長朱偉靖現場指揮。消防人員抵達後迅速佈署水線，於1時54分控制火勢，2時01分撲滅，燃燒面積約40平方公尺。
初步調查顯示，火勢集中於1樓攤販區，詳細起火原因及財物損失仍待火調小組進一步鑑定。目前尚無人員傷亡通報。現場一度傳出變電箱爆炸導致起火，但經查變電箱位於地下室，與火點位置不符；另有傳言指可能與遊民或外勞縱火有關。消防單位呼籲，公共市場夜間應加強安全巡查與管理，以防類似事件重演。
