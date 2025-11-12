馬公北辰市場凌晨大火！火舌迅速延燒吞噬多個攤位

28年前，一名國中生離奇失蹤，隔年才被人發現已成白骨，警方查無他殺證據，以意外結案，沒想到12年後，轄區警局的偵查隊長無意間翻閱到此案卷宗，當晚就被死者託夢，請他派姓名有水字的人負責偵辦，就會破案。夢醒之後，隊長指派潘姓小隊長重啟調查，最後鎖定2名死者的學長涉案，其中一人在死者靈位前痛哭認罪，坦承與同學向死者索討50元保護費不成，失手將死者殺害、棄屍，另一人自知難逃法網，也坦承犯案，懸案因此宣告偵破。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前