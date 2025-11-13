馬公北辰市場火警 燒毀多個攤位無法營業

（中央社澎湖縣13日電）澎湖最大的馬公北辰市場，今天凌晨傳火警，警消近1小時灌救撲滅，有6處攤販燒毀，暫將無法營業，幸未傳出人員傷亡，起火原因由消防局調查釐清。

澎湖縣政府消防局是在今天凌晨1時18分接獲民眾報案指稱，馬公市大智街18巷4號正前方攤位發生火警，請求派遣人車前往搶救。

消防局獲報後，在雨夜中出動第一大隊、馬公、澎南及白沙分隊共8車19人前往，馬公港務消防分隊也支援1車2人，共計9車21人，由副大隊長朱偉靖指揮搶救。

警消勤務人員到達確認是馬公北辰市場的大智街18巷4號正前方多個攤位起火燃燒，立即部署水線搶救，火勢在2時1分撲滅，初步調查有6處攤位燒毀，燃燒面積約40平方公尺，有關起火原因、燒毀攤販數量及財物損失，由消防局進行後續調查釐清。（編輯：徐睿承）1141113