馬公市代會副主席莊國輝 關切幼兒園安全及設施設備問題

財經中心／陳妍霖 張皓宇 台北報導「2025台北國際金融博覽會」從7號起一連三天，在台北世貿一館盛大展開，近500個攤位，包括金控銀行、投信證券等上百家國內外金融及科技業者聯合參展，除了最新的投資理財資訊外，''金融打詐''更是重點中的重點，不少家行庫專設防詐專區，要讓台灣人共同打擊犯罪。悠揚的提琴聲，為活動揭開序幕，由今周刊主辦的「2025台北國際金融博覽會」，7號到9號在台北世貿一館盛大登場，銀行、投信證券、人壽等金控集團、上百家國內外金融及科技業者匯聚一堂，大秀最新的金融產業趨勢。台北"國際金融博覽會"登場! 一連3天.近500家業者聯合參展（圖／民視新聞）金管會主委彭金隆致詞表示，「2025年的台灣，跟1995，跟2001跟2012有非常非常大的不同，我們雖然不是一隻，真的是巨大的大象，但我們絕對不是那個，掙脫不了那個小小那個囚繩的小象。」財政部政務次長阮清華致詞也表示，「以公布公股行庫來說，今年截至9月底，9月底成功攔阻詐騙大概2000多件，那金額大概將近20億，我們不以此為滿足，我們將來還會持續精進，持續來努力。」台北"國際金融博覽會"登場! 今周刊董事長謝金河開講（圖／民視新聞）博覽會圍繞''金融防詐''、''永續金融''、''退休理財''話題，其中防詐更是宣導中的重點，各家銀行設立智慧防詐專區，像是土銀有防詐紅綠燈、兆豐有守護財富全壘打，彰銀也透過各種挑戰遊戲，提高民眾警覺。台北"國際金融博覽會"登場! 一連3天.近500家業者聯合參展（圖／民視新聞）今周刊發行人梁永煌指出，「我們今年的這個展位格數是450格，第一屆2020年的時候只有300格不到，已經增長了50%，希望台灣能夠有更開放的金融市場，不要讓台灣的錢，因為有些商品在台灣不能買，在香港新加坡可以買，他就把錢匯去香港，台灣的年輕人在香港上班，然後管理台灣人的錢，那為什麼不把這些商品開放，放在台灣。」台北"國際金融博覽會"登場! 一連3天.近500家業者聯合參展（圖／民視新聞）另外，針對金融防詐的部分，今周刊發行人梁永煌進一步指出，「大部分民眾不知道，台灣的地籍可以地籍異動即時通，房地產可以預告登記，定期存款可以做關係人的註記，保單可以做關係人的註記，大家還不知道有這個服務，金融機構都更積極在做防詐，那政府其他單位很努力，所以我們防詐的金額去年10月，我們被詐騙的財務損失，全體民眾去年10月是120億台幣每天4億，10月是31天嘛，120億每天4億，但上個月同樣是10月，隔了一年，因為大家的努力，已經降到60億，差了50%，但是每天還有民眾，有2億被騙。」而博覽會更邀請各大財經專家進行40場專題演講，像是今周刊董事長謝金河、財經專家股海老牛等，分享聰明投資法，讓民眾逛展，學理財。原文出處：2025國際金融博覽會登場！上百家業者齊聚反詐 更多民視新聞報導川普政府擬禁輝達中階晶片輸中？ 黃仁勳：目前並無出貨計畫台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」被動元件大廠公布10月營收 合併營收113.52億元年增8.5%

民視財經網影音 ・ 1 天前